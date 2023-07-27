経典 tokidoki レスポ バンビノーネ トゥッティ ミニショルダー/TUTTI ショルダーバッグ

レスポ tokidoki 9511 BAMBINONE バンビノーネ

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ミニショルダー /2677 TUTTI トゥッティ

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tokidoki for LeSportsac

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シモネレグノというイタリアのアーティストが、

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ウエブサイトで発表していたグラフィックアート。

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これがHARD CANDYの創立者の目に止まり、

◆新品未使用◆ COACHコーチ ショルダーバッグC5686 SVBK 2way

製作されたのが「tokidoki（トキドキ）」ブランド。

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そのシモネレグノが、レスポ社とコラボして創ったのが

フルラ ショルダーバッグ スウィングクロスボディ

「tokidoki for LeSportsac」です。

A.P.C アーペーセー ハーフムーンバッグ エンボス加工



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付属のフィギュアやロゴ入りキーチェーン、レインボーカラーの

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ファスナーなどディテールにこだわったワンランク上の

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限定レスポです。

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・小振りですがマチが広めで収納力抜群のミニショルダーです。

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２つのファスナー開閉式で，内側にファスナーポケット１個と

【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン ショルダーバッグ

オープンポケット１個。

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調整できるショルダーストラップで、肩掛け、ナナメ掛け

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自由自在です。

BURBERRY BLUE LABEL クロスボディ アイボリー チェック

tokidokiキューブリック(アディオス)が付属します。

ぶよん様専用



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・モデル：9511 BAMBINONE バンビノーネ

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・カラー：2677 TUTTI トゥッティ

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・サイズ：約H16cm×W20cm×D10cm

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ショルダー長さ約62cm～112cm

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※新品未使用のお品ですが家庭内保管の為、微細なスレ・

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こちらの商品は裁断の関係により、１つ１つ柄の配置が

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写真の商品の柄の配置は異なります。

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その点をご了承お願いします。

商品の情報 ブランド レスポートサック 商品の状態 新品、未使用

レスポ tokidoki 9511 BAMBINONE バンビノーネミニショルダー /2677 TUTTI トゥッティtokidoki for LeSportsacシモネレグノというイタリアのアーティストが、ウエブサイトで発表していたグラフィックアート。これがHARD CANDYの創立者の目に止まり、製作されたのが「tokidoki（トキドキ）」ブランド。そのシモネレグノが、レスポ社とコラボして創ったのが「tokidoki for LeSportsac」です。付属のフィギュアやロゴ入りキーチェーン、レインボーカラーのファスナーなどディテールにこだわったワンランク上の限定レスポです。・小振りですがマチが広めで収納力抜群のミニショルダーです。 ２つのファスナー開閉式で，内側にファスナーポケット１個と オープンポケット１個。 調整できるショルダーストラップで、肩掛け、ナナメ掛け 自由自在です。 tokidokiキューブリック(アディオス)が付属します。・モデル：9511 BAMBINONE バンビノーネ・カラー：2677 TUTTI トゥッティ・サイズ：約H16cm×W20cm×D10cm ショルダー長さ約62cm～112cm・素材 ：ナイロン/ヌメ革※新品未使用のお品ですが家庭内保管の為、微細なスレ・シワがある場合がございます。こちらの商品は裁断の関係により、１つ１つ柄の配置が異なります。その為、送らせていただきます商品と写真の商品の柄の配置は異なります。その点をご了承お願いします。

商品の情報 ブランド レスポートサック 商品の状態 新品、未使用

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