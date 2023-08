人気のファッションブランド！ Air Jordan 1 Elevate High エアージョーダン1 スニーカー

新品、未使用です。周りと被りたくないならこのジョーダンで間違いないです!

◆サイズ 25.5cm(WMNSサイズ)

◆状態 新品未使用タグ付き

◆付属品 完備

◆定価 17,600円(税込)

高さのあるAJ1で、クラシックなJordanスタイルをレベルアップ。 しっかりした土台とハイカットの履き口が存在感を発揮。張りのあるレザーと華やかな仕上がりで、完璧なコーディネートをサポート。 縫いつけられたふわふわのWingsロゴが柔らかさを強調。抜群に快適なAirクッショニングを足裏で実感できます。 シューズを履いて、ゲームを進化させよう。

特長

プラットフォームソールで、クラシックなシルエットにスタイルと安定感をプラス。

Nike Airテクノロジーが衝撃を吸収し、足を踏み出すたびにクッション性を発揮。

定番のカップソール構造が耐久性、トラクション、サポート性を発揮。

詳細

通気孔のあるつま先

両サイドにジッパー

メインカラー···ブラウン、ベージュ

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High) #厚底

#ジョーダン1

#AJ1

#AIRJORDAN1

#ELEVATE

#エアジョーダン

#エレベート

#エレベートハイ

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

