ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。最終値下げです。この値段でご購入頂けなければ出品を取り下げます。1946年製。ハーディーThe Wanlessスピニングロッドです。最大4lbラインまで対応します。トラディショナルで繊細なトラウトフィッシングにピッタリです。ガイドに錆がありますが、全体的に艶もあり目立った傷もなくきれいです。トップリングはメノウリングです。オリジナルの稀少なカモ柄の竿袋が付いてきます。コレクション的にも稀少なロッドです。本国イギリスでも、1946年製でこの状態のものは、入手が困難になってきました。日本の渓流にぴったりなサイズだと思います。【商品状態】●中古(ビンテージ)●ロッド番号:E60585●ガイドに錆があります●目視では、曲がりはありません。●塗装の荒れがあります。※ご返品について。商品到着後、商品の破損や不備などがございましたら5日以内にご連絡ください。商品をご返送いただき、確認がとれましたら、落札代金+送料を全額ご返金させていただきます。もしくは、イメージ違い等、落札者都合でのご返品も可能です。この場合は送料をご負担ください。商品到着後、商品代金に送料が含まれてますので、発送送料と振り込み手数料を差し引いた上で全額ご返金いたします。

