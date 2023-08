ずっと気になってた キミッヒ/ラーム ロシアW杯 デュアル直筆サインカード 60枚限定 ドイツ代表 その他

I do welcome the bidding from all over the world via proxy bidding by “Buyee”.

PANINI 2018 FIFA World Cup Russia Prizm Dual Autograph Joshua Kimmich / Philipp Lahm Dual Auto /60

パニーニから2018年に発売されたFIFA ワールドカップ・ロシアに封入された直筆サインカードで、現ドイツ代表のヨシュア・キミッヒ選手と元ドイツ代表主将フィリップ・ラーム選手のデュアル直筆サインカードになります。

W杯ロシア大会の公式ロゴが入ったカードで、カードの裏面には60枚のシリアルナンバーが入っています。

デュアル直筆サインカードは約30箱に1枚程度しか出現しませんでした。

サインは切れることなくスペース内に収まっています。

飾ったりせずに暗所にてドライペットと共に大切に保管していますので、色褪せや退色は見受けられず、直筆サインもフレッシュな青色を保っています。

目立つ傷も見受けられませんが、微細な初期傷はご容赦ください。

入手は困難ですのでドイツファンの方やコンプリートを目指している方はいかがでしょうか?

四つの角が保護されたマグネットケースに入れてチャック付きビニールに入れて保管しています。

プチプチに包んで発送します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

