【ラッピング不可】 希少 リーバイス Levi's 505 Big E ビッグE vintage デニム/ジーンズ

|商品のサイズ
|L
|ブランド
|リーバイス
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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25分钟前
037c56
1744
60's Levi's 505 BIG E
60's LEVI'S リーバイス 505 デニム Big E 刻印8 42TALON 不均等V バックポケットシングル アウトシーム両面シングル W31 USA製 希少 ヴィンテージ | agito vintage powered by BASE
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