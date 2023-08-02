お知らせ ログイン 会員登録 出品
【ラッピング不可】 希少 リーバイス Levi's 505 Big E ビッグE vintage デニム/ジーンズ

商品の説明

Levi's 505 Big E ビッグ E
polar skate big boy‼️
vintage ビンテージリーバイス
POLAR SKATE CO. Big Boy Jeans DARK BLUE

JELADO Age of Longing 301XX デニム33
赤タブ：ビッグE
リーバイス　USA製　70646 646 フレアジーンズ　ベルボトム　濃紺！
TOPボタン裏の刻印:8
90s初期 hysteric glamor studs crash denim
ZIP: TALON 42
Alexander McQUEEN デニムパンツ
バックポケット裏:シングルステッチ
【インポート】マリテフランソワジルボー
ウエスト:チェーンステッチ
MASU palette art alive clジーンズ
コインポケット裏:チェーンステッチ
visvim ビズビム

ディーゼル　ダメージデニム　ブリーチ　80s 90s グランジ　y2kアーカイブ
ウエスト:33inch
JIL SANDER+ オフホワイトデニム
（平置き直線で約41センチ）
loewe ブルー ロゴ ポケット ジーンズ
レングス:約75センチ
weekday Astro Loose BaggyJeans W28/L32
素人採寸につき誤差はご了承下さい。
お値下げ★ディスクエアード２.デニム.サイズ46

Levi’s 501xx
貴重サイズで、色落ち、ヒゲ、雰囲気最高です。
glove様専用90s USA製 リーバイス 501XX 47501-0117
20年程前に古着店で購入し、数年前に一度洗い、その後一度も履いておりません。
LEVI'S RED1stスタンダード　34✕34
股下、右バックポケット付近にリペア箇所あります。（都内デニム専門お直し屋さんで丁寧にタタキ仕上げしていただきました。）その他擦れほつれ等箇所も多少見受けられます。
22AW ディースクエアード ブラック デニム ICON 42 SKATER
あくまで中古ですのでユーズド、ビンテージにご理解いただける方のみ入札をお願いします。
URU / ウル：COTTON DENIM / TUCK PANTS サイズ2
※状態等含め画像にて確認して下さい。不明な点は必ず質問をお願いします。
33 リーバイス ビンテージ クロージング インサイドアウト 501XX デニム

ヴィンテージ感あり　ディーゼルデニム
付属品は画像のとおりです。
【matsumu様専用☆】ディスカバード ダメージデニム☆DISCOVERED

THEORIES-JEANS-SAND(セオリーズ・プラザジーンズ)
ペットタバコなし。
A.P.C【アーペーセー】デニム

DIMEデニムパンツ
●商品説明はあくまで主観になります。状態等については目立つキズ等は記載に努めておりますがその他のキズ擦れ汚れ等見落としている場合がございますのでその点ご理解の上お願いいたします。
Parish 系 バギー ヒップホップパンツ ブラック デニムショーツ
●あくまで中古品ですので神経質な方や完品をお探しの方はご遠慮願います。
ラスト2本　美品【DSQUARED2 】SEXY TWIST 42
●なるべく迅速に対応いたしますが、仕事の都合上、夜間、落札後の連絡、発送が遅れる場合もございますのでご了承の上、入札願います。
新品　ディオール オム デニム 32 イタリア製
●商品受け取り後はスムーズに受取評価にて連絡をお願いいたします。
MUZE CLASSICO × MINUS 100年デニム
●すり替え防止のため落札後のキャンセルはご遠慮願います。

TjTeddy 様専用LEVI’S 501xxバレンシア工場 W36 ビッグE

商品の情報

商品のサイズL
ブランドリーバイス
商品の状態やや傷や汚れあり

ksubi スビ　ジーンズ　Raw Rinse Indigo 34 アメリカ製

DSQUARED2 ディースクエアード SUPER TWINKY JEAN 48

BAPE X LEVI’S CAMO 501 '93 MODEL M1

LEVI’S 501 W29 L32 / Made in USA

ポーラースケート 93denim 34/32

新 恵美寿神頭 エヴィス エビス レッド大黒 LOT7500ハーフショートデニム

ノースフェイスパープルレーベル デニムワイドテーパードパンツ 36　XL

タイトブース　ブラックデニム

リメイクデニム　フレアパンツ　再構築　リジッド　変形　加工　ジーンズ
Levi's 505 Big E ビッグ Evintage ビンテージリーバイス赤タブ：ビッグETOPボタン裏の刻印:8ZIP: TALON 42バックポケット裏:シングルステッチウエスト:チェーンステッチコインポケット裏:チェーンステッチウエスト:33inch（平置き直線で約41センチ）レングス:約75センチ素人採寸につき誤差はご了承下さい。貴重サイズで、色落ち、ヒゲ、雰囲気最高です。20年程前に古着店で購入し、数年前に一度洗い、その後一度も履いておりません。股下、右バックポケット付近にリペア箇所あります。（都内デニム専門お直し屋さんで丁寧にタタキ仕上げしていただきました。）その他擦れほつれ等箇所も多少見受けられます。あくまで中古ですのでユーズド、ビンテージにご理解いただける方のみ入札をお願いします。※状態等含め画像にて確認して下さい。不明な点は必ず質問をお願いします。付属品は画像のとおりです。ペットタバコなし。●商品説明はあくまで主観になります。状態等については目立つキズ等は記載に努めておりますがその他のキズ擦れ汚れ等見落としている場合がございますのでその点ご理解の上お願いいたします。●あくまで中古品ですので神経質な方や完品をお探しの方はご遠慮願います。●なるべく迅速に対応いたしますが、仕事の都合上、夜間、落札後の連絡、発送が遅れる場合もございますのでご了承の上、入札願います。●商品受け取り後はスムーズに受取評価にて連絡をお願いいたします。●すり替え防止のため落札後のキャンセルはご遠慮願います。

商品の情報

商品のサイズL
ブランドリーバイス
商品の状態やや傷や汚れあり

【ラッピング不可】 希少 リーバイス Levi's 505 Big E ビッグE vintage デニム/ジーンズ

25分钟前

【ラッピング不可】 希少 リーバイス Levi's 505 Big E ビッグE vintage デニム/ジーンズ

¥97,000 ¥51,410

(税込) 送料込み
9
4
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

037c56

 1744

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (4)

037c56
【ラッピング不可】 希少 リーバイス Levi's 505 Big E ビッグE vintage デニム/ジーンズ 【ラッピング不可】 希少 リーバイス Levi's 505 Big E ビッグE vintage デニム/ジーンズ

60's Levi's 505 BIG E

60's Levi's 505 BIG E


60's LEVI'S リーバイス 505 デニム Big E 刻印8 42TALON 不均等V バックポケットシングル アウトシーム両面シングル W31 USA製 希少 ヴィンテージ | agito vintage powered by BASE

60's LEVI'S リーバイス 505 デニム Big E 刻印8 42TALON 不均等V バックポケットシングル アウトシーム両面シングル W31 USA製 希少 ヴィンテージ | agito vintage powered by BASE


60's Levi's 505 Big E - used&vintage box Hi-smile

60's Levi's 505 Big E - used&vintage box Hi-smile


Vintage Rare Levis Big E Single Stitch 505 Talon Zipper 32 X 32

Vintage Rare Levis Big E Single Stitch 505 Talon Zipper 32 X 32


60's Levi's 505 BIG E

60's Levi's 505 BIG E


希少 60年代 ビンテージ USA製 Levi's リーバイス 最初期 ビッグE 赤耳付き 505-0217 551Z ダブルネーム スリムストレート テーパード デニムパンツ 60s ヴィンテージ メンズW35 L31 古着【デニムパンツ】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト

希少 60年代 ビンテージ USA製 Levi's リーバイス 最初期 ビッグE 赤耳付き 505-0217 551Z ダブルネーム スリムストレート テーパード デニムパンツ 60s ヴィンテージ メンズW35 L31 古着【デニムパンツ】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト


70's LEVI'S リーバイス 505 Big E デニム ドット刻印 平行ステッチ

70's LEVI'S リーバイス 505 Big E デニム ドット刻印 平行ステッチ

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【ラッピング不可】 希少 リーバイス Levi's 505 Big E ビッグE vintage デニム/ジーンズ
© www.inba.net, Inc.