【ラッピング不可】 希少 リーバイス Levi's 505 Big E ビッグE vintage デニム/ジーンズ

Levi's 505 Big E ビッグ E

polar skate big boy‼️

vintage ビンテージリーバイス

POLAR SKATE CO. Big Boy Jeans DARK BLUE



JELADO Age of Longing 301XX デニム33

赤タブ：ビッグE

リーバイス USA製 70646 646 フレアジーンズ ベルボトム 濃紺！

TOPボタン裏の刻印:8

90s初期 hysteric glamor studs crash denim

ZIP: TALON 42

Alexander McQUEEN デニムパンツ

バックポケット裏:シングルステッチ

【インポート】マリテフランソワジルボー

ウエスト:チェーンステッチ

MASU palette art alive clジーンズ

コインポケット裏:チェーンステッチ

visvim ビズビム



ディーゼル ダメージデニム ブリーチ 80s 90s グランジ y2kアーカイブ

ウエスト:33inch

JIL SANDER+ オフホワイトデニム

（平置き直線で約41センチ）

loewe ブルー ロゴ ポケット ジーンズ

レングス:約75センチ

weekday Astro Loose BaggyJeans W28/L32

素人採寸につき誤差はご了承下さい。

お値下げ★ディスクエアード２.デニム.サイズ46



Levi’s 501xx

貴重サイズで、色落ち、ヒゲ、雰囲気最高です。

glove様専用90s USA製 リーバイス 501XX 47501-0117

20年程前に古着店で購入し、数年前に一度洗い、その後一度も履いておりません。

LEVI'S RED1stスタンダード 34✕34

股下、右バックポケット付近にリペア箇所あります。（都内デニム専門お直し屋さんで丁寧にタタキ仕上げしていただきました。）その他擦れほつれ等箇所も多少見受けられます。

22AW ディースクエアード ブラック デニム ICON 42 SKATER

あくまで中古ですのでユーズド、ビンテージにご理解いただける方のみ入札をお願いします。

URU / ウル：COTTON DENIM / TUCK PANTS サイズ2

※状態等含め画像にて確認して下さい。不明な点は必ず質問をお願いします。

33 リーバイス ビンテージ クロージング インサイドアウト 501XX デニム



ヴィンテージ感あり ディーゼルデニム

付属品は画像のとおりです。

【matsumu様専用☆】ディスカバード ダメージデニム☆DISCOVERED



THEORIES-JEANS-SAND(セオリーズ・プラザジーンズ)

ペットタバコなし。

A.P.C【アーペーセー】デニム



DIMEデニムパンツ

●商品説明はあくまで主観になります。状態等については目立つキズ等は記載に努めておりますがその他のキズ擦れ汚れ等見落としている場合がございますのでその点ご理解の上お願いいたします。

Parish 系 バギー ヒップホップパンツ ブラック デニムショーツ

●あくまで中古品ですので神経質な方や完品をお探しの方はご遠慮願います。

ラスト2本 美品【DSQUARED2 】SEXY TWIST 42

●なるべく迅速に対応いたしますが、仕事の都合上、夜間、落札後の連絡、発送が遅れる場合もございますのでご了承の上、入札願います。

新品 ディオール オム デニム 32 イタリア製

●商品受け取り後はスムーズに受取評価にて連絡をお願いいたします。

MUZE CLASSICO × MINUS 100年デニム

●すり替え防止のため落札後のキャンセルはご遠慮願います。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

Levi's 505 Big E ビッグ Evintage ビンテージリーバイス赤タブ：ビッグETOPボタン裏の刻印:8ZIP: TALON 42バックポケット裏:シングルステッチウエスト:チェーンステッチコインポケット裏:チェーンステッチウエスト:33inch（平置き直線で約41センチ）レングス:約75センチ素人採寸につき誤差はご了承下さい。貴重サイズで、色落ち、ヒゲ、雰囲気最高です。20年程前に古着店で購入し、数年前に一度洗い、その後一度も履いておりません。股下、右バックポケット付近にリペア箇所あります。（都内デニム専門お直し屋さんで丁寧にタタキ仕上げしていただきました。）その他擦れほつれ等箇所も多少見受けられます。あくまで中古ですのでユーズド、ビンテージにご理解いただける方のみ入札をお願いします。※状態等含め画像にて確認して下さい。不明な点は必ず質問をお願いします。付属品は画像のとおりです。ペットタバコなし。●商品説明はあくまで主観になります。状態等については目立つキズ等は記載に努めておりますがその他のキズ擦れ汚れ等見落としている場合がございますのでその点ご理解の上お願いいたします。●あくまで中古品ですので神経質な方や完品をお探しの方はご遠慮願います。●なるべく迅速に対応いたしますが、仕事の都合上、夜間、落札後の連絡、発送が遅れる場合もございますのでご了承の上、入札願います。●商品受け取り後はスムーズに受取評価にて連絡をお願いいたします。●すり替え防止のため落札後のキャンセルはご遠慮願います。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

TjTeddy 様専用LEVI’S 501xxバレンシア工場 W36 ビッグEksubi スビ ジーンズ Raw Rinse Indigo 34 アメリカ製DSQUARED2 ディースクエアード SUPER TWINKY JEAN 48BAPE X LEVI’S CAMO 501 '93 MODEL M1LEVI’S 501 W29 L32 / Made in USAポーラースケート 93denim 34/32新 恵美寿神頭 エヴィス エビス レッド大黒 LOT7500ハーフショートデニムノースフェイスパープルレーベル デニムワイドテーパードパンツ 36 XLタイトブース ブラックデニムリメイクデニム フレアパンツ 再構築 リジッド 変形 加工 ジーンズ