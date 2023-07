国産品 【高品質】スモーキークォーツ 原石 天然石 浄化 守護 n14 置物

大地の力を宿すとされるスモーキークォーツ は、眠っていた潜在能力や直感力を引き出し、インスピレーションや発想力を開花させるとされます。試験勉強や資格の取得、ダイエットなど、自分を律して目標を達成する必要があるときにおすすめです。目標を達成するまで、忍耐強く努力を重ねるよう促してくれるでしょう。

スモーキークォーツは、反対にエネルギーを集中させる効果をもつといわれています。心をしずめ、思考に集中させることで、感性が研ぎ澄まされ、直感力やインスピレーションがもたらされるでしょう。その結果、冷静な判断力が養われ、あらゆる場面で能力を発揮したり、理想を現実化することができるようなるといわれています。

卸販売、大量買付、OEM開発など、ビジネス相談にも対応しております、お気軽にお問い合わせください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

