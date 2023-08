カラー···ピンク

3回程着用

他のものが欲しいので出品します。

US規格『1996年仕様ヌプシジャケット』の復刻モデルです

高品質700フィルパワーのダウンを惜しみなく封入したダウンジャケットの代表モデルです。肩部分は二重に補強してあるため、バックパックを背負っても安心。 軽くて着やすく、暖かくて丈夫な仕様です。

【商品名】1996 レトロ ヌプシジャケット

【サイズ】USサイズXXL (日本サイズ3XL相当)

【カラー】ピンク (白ロゴ刺繍)

【素材】表地、裏地:ナイロン (100%) 中綿:ダウン (90%) フェザー (10%)

■サイズ(cm)/肩幅/身幅/袖丈/身丈

XXL60/70/66/72

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

