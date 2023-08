流行に 【週末限定値下げ】五等分の花嫁-BrideStyle- キャラクターグッズ

【週末限定値下げ】

ベアブリック ケアベア BE@RBRICK 400%

本日の24時まで限定価格に設定中です

¥20111 → 15666

日付が変わり次第値段戻します。

一番くじ 五等分の花嫁-BrideStyle-

A賞 中野一花 花嫁フィギュア

B賞 中野二乃 花嫁フィギュア

C賞 中野三玖 花嫁フィギュア

D賞 中野四葉 花嫁フィギュア

E賞 中野五月 花嫁フィギュア

F賞 ラバーストラップ 5種

G賞 イラストボード 5種

・ちょこのっこ 5種

・五等分の花嫁展 カラコレDX 5種

・おまけ 販促品

上記26点セット

※即購入可能⭕️

※値下げ❌

※バラ売り❌

※ATM・コンビニ払い❌

コレクション整理のため出品いたします。

ガラスケースで飾っていたので

傷や汚れはありません。

※パーツの破損や欠品はございません。

状態については目立ったキズなどはないと思いますが、素人の検収のため、神経質な方は購入を控えてください。

開封済み中古品にご理解いただける方のみご検討よろしくお願い致します。

プチプチ1重でダンボールに入れてメルカリ便で発送します。

その他気になる点がございましたらお気軽にコメントください。

#五等分の花嫁

#中野一花

#中野ニ乃

#中野三玖

#中野四葉

#中野五月

#一花

#ニ乃

#三玖

#四葉

#五月

#春場ねぎ

#ごとよめ

#一番くじ

人気タイトル···五等分の花嫁

グッズ種類···プライズ/一番くじ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

