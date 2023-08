カラー···ブラウン

素材···麻

季節感···春、夏、秋

#jeanpaulgaultier

2年程前にLos AngelesのShop SleeperというVintage セレクトショップにて購入しました。

一応レディースですが華奢なメンズでも着用出来るサイズ感です。

前ボタンが1つ取れていますが内側に予備のボタン1つ残っているので修復可能です。

右側の袖のボタンが1つありませんがそちらは予備付いておりません。

素材

リネン60% (外側表面) レイヨン40%(内側)

サイズ

公式表記 :

I 46

D42

F42

GB14

USA12

素人寸法

肩幅 49cm

身幅 48cm

ウエスト幅 44cm

袖丈 60cm

アーム幅 23cm

袖わたり 15.5cm

着丈 73cm

*写真4モデル身長176cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジャンポールゴルチェオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラウン素材···麻季節感···春、夏、秋#jeanpaulgaultier2年程前にLos AngelesのShop SleeperというVintage セレクトショップにて購入しました。一応レディースですが華奢なメンズでも着用出来るサイズ感です。前ボタンが1つ取れていますが内側に予備のボタン1つ残っているので修復可能です。右側の袖のボタンが1つありませんがそちらは予備付いておりません。素材 リネン60% (外側表面) レイヨン40%(内側)サイズ公式表記 : I 46D42F42GB14USA12素人寸法肩幅 49cm身幅 48cmウエスト幅 44cm袖丈 60cmアーム幅 23cm袖わたり 15.5cm着丈 73cm*写真4モデル身長176cm

