【激安大特価！】 DOLCE＆GABBANA ドルチェ&ガッバーナ ドルガバ スニーカー スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。コメントなしで即購入可能です!【商品名】DOLCE&GABBANA ドルチェ&ガッバーナ ドルガバ スニーカー【品番】CS1278【サイズ】5.524.5〜25cmくらいアウトソール 28cm横幅 10cm【状態】大きく目立った傷や汚れはございません。あくまでも中古品の為画像でご確認の上、ご購入をお願い致します。他にもメンズ、レディースシューズ出品しております。#み☆メンズシューズ#み☆レディースシューズ前後のサイズの商品はこちらです#み☆24cm〜25cm他サイトでも出品している為、突然削除する場合がございます。返品、交換やクレームはお受けできませんのでご了承下さい。どうぞ宜しくお願いします。#D&G

