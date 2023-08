【一部予約販売中】 ナイキBYYOUダンクロー【NIKE DUNKLOW 】 スニーカー

ナイキ ダンクBy you

ナイキ ダンクBy you サイズ : 24.5cmカラー : ホワイト×パープルNike By youで作成した、ダンクになります。2022年8月ころ作成し、着用回数は2、3回です。まだまだきれいだと思いますが、状態は写真でご確認ください。円安の影響か、byyouも価格が上がってしまったので、これから作成しようと考えてた方など、いかがですか?メンズで作成しましたが、レディース、ジュニアでもいけると思います!箱もあります。発送の際は名前は消させていただきます。多少の値段交渉応じますので、気になったかた、どんどんコメントください!#ナイキ#NIKE#byyou#ダンク#メンズ#レディース#ユニセックス人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ローカット(Low)

