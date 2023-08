RL-2804 BJテックフーデットブルゾン

いろはす様専用 Supreme Umbro 23SS トラックジャケット

2012年春夏のモデルです。

モンクレール MONCLER BENOIT ナイロンブルゾン

定価48,300円です。

BALENCIAGA ナイロン トラックジャケット イエロー 37

色はブラックで表記サイズ3です。

CMF OUTDOORGARMENT BAA EXCLUSIVE COAT

肩幅43.5 袖丈64 着丈66cm 身幅49cm 素人採寸

00s Marmot ネオングリーン 黄色 変則切り替え マウンテンパーカー



supreme ☆ Cheetah Hooded Station Jacket

裏地は袖先までメッシュで着心地良いです。また水洗い可なので取り扱いしやすい点も魅力です。

humanmade コーチジャケットXL

表地の光沢感が他には無い素材感で素晴らしいです。着回しやすく一枚あると便利なアイテムかと思います。

old stussy 90s usa製 ナイロントラックジャケット



HYDROGEN ハイドロゲン ダウンジャケット。

色は一枚目が一番近いです。暗めの黒です。

TATRAS タトラス ナイロン ミリタリージャケットLサイズ定価¥74,800



【未使用】patagonia フーディニジャケットCGLD xsパタゴニア

状態は中古で、ワンシーン数回着用し洗濯してしまっておりました。

NIKE lakers ナイキ レイカーズ ナイロンジャケット ブルゾン ロゴ.



【超美品】BALENCIAGA トラックジャケット

素材は当時かなり人気だったBJテック。本来光沢のある化繊生地を2次加工~3次加工し同モデルの売りともなる独特なマットな質感。見た目的には天然素材風にも見える雰囲気です。シンプルで着用期間も長い良くできたブルゾン。

70s ナイキ 初期オレンジタグ ナイロン ウインドブレーカー 赤



90s adidas 万国旗 ナイロン スウェット パーカー vintage 黒

カラー···ブラック

ルーカ アウター

柄・デザイン···無地

S ノースフェイス コンパクトジャケット

フード···フードあり(取外し不可)

【美品】Arc'teryx アークテリクス ベータ LT ジャケット m

季節感···春、秋、冬

supreme × thrasher ボアジャケット Sサイズ



90年代 ビンテージ NIKE 刺繍 ビッグシルエット ナイロン ジャケット



【ポッと出】 アークテリクス ベータSL ブラック

ナンバーナイン

DAIWA PIER39 GORE-TEX TECH MIL PARKA

アンダーカバー

【海外限定】ノースフェイス ホワイトレーベル KENAI JACKET レッド

ファクトタム

transplants コーチジャケット Mサイズ

marka

新品未使用 GLR ナイロンジャケット

ラウンジリザード

NB AURALEE × TDS Nylon Chambray Jacket

ユリウス

リバーシブル★adidas×ALEXANDER WANG★ウインドブレーカー

ガラアーベント

2着セット 90s NIKE ナイキ ナイロンジャケット ネイビー グレー

レザー

USA製 アノラック プルオーバー

コート

ディオールオム リバーシブル ナイロン ブルゾン ボンバージャケット BEE

バーバリー

ジョーダン×ニーナシャネル

一枚袖

NIKE NSW GORE HOODIE JACKET DQ4273-355

アウトドア

vintage made in FRANCE adidas nylon jkt

リバースウィーブ

ennoy パッカブル ennoy PACKABLE NYLON JACKET

チャンピオン

THE NORTH FACE メンズ マウンテンライトジャケット

イギリス製

ENNOY シャカシャカ ジャケット M

パタゴニア

X JAPAN hide lemoned ナイロンジャケット

マウンテンパーカー

サントリーオ―ルドジャンパー

ecwcs

ナイキ MLB ワシントン ナショナルズ ベースボール ナイロン ゲームシャツ

アメリカ軍

【adidas】トラック サテンコーチジャケット Mサイズ 常田大輝着用

アメリカ製

希少✨Burberry London バーバリー フーデッドジャケット

日本製

wtaps リバーシブルナイロンスウェット

ビンテージ

WU-WORLD CARDINAL ウータンクランコーチジャケット ウーウェア

古着

ノースフェイス コンパクトジャケットnp72230 黒 XL ナイロンジャケット

キャンプ

F.C.R.B ジャケット

マウトリーコンテーラー

hide パーカー レモネード サイズ3 ブラック イエロー パーカー

コムデギャルソン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リップヴァンウィンクル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

RL-2804 BJテックフーデットブルゾン 2012年春夏のモデルです。定価48,300円です。色はブラックで表記サイズ3です。肩幅43.5 袖丈64 着丈66cm 身幅49cm 素人採寸 裏地は袖先までメッシュで着心地良いです。また水洗い可なので取り扱いしやすい点も魅力です。表地の光沢感が他には無い素材感で素晴らしいです。着回しやすく一枚あると便利なアイテムかと思います。色は一枚目が一番近いです。暗めの黒です。状態は中古で、ワンシーン数回着用し洗濯してしまっておりました。素材は当時かなり人気だったBJテック。本来光沢のある化繊生地を2次加工~3次加工し同モデルの売りともなる独特なマットな質感。見た目的には天然素材風にも見える雰囲気です。シンプルで着用期間も長い良くできたブルゾン。カラー···ブラック柄・デザイン···無地フード···フードあり(取外し不可)季節感···春、秋、冬ナンバーナインアンダーカバーファクトタム markaラウンジリザードユリウスガラアーベントレザーコートバーバリー一枚袖アウトドアリバースウィーブチャンピオンイギリス製パタゴニアマウンテンパーカーecwcsアメリカ軍アメリカ製日本製ビンテージ古着キャンプマウトリーコンテーラーコムデギャルソン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リップヴァンウィンクル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GUCCI グッチ シェリーライン ナイロンパーカー ナイロンジャケットクロノス ナイロンジャケットY/PROJECT ナイロンジャケット S ワイプロジェクトポロラルフローレン ナイロンジャケット 美品ストリートナイロンジャケットヴィンテージ90sプーマアノラックナイロンジャケットロゴ刺繍ビッグシルエット