売れ筋がひ贈り物！ 【Patagonia】vintage シェルドシンチラ ジャンパー/ブルゾン

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【detail】● ナイロン100%● グレー【note】90s ~ 00s Y2KヴィンテージPatagonia シェルドシンチラmade in USA軽いですが内側フリースで暖かいです。【size】表記→ USAキッズ レディースS相当実寸→ 身幅50cm 着丈60cm 袖丈60cm【condition】傷や汚れなく良い状態です。内側のフリースに多少の毛玉ありヴィンテージにご理解ある方のみお願い致します。お値段のご相談・商品いついてご質問あればお気軽にコメントくださいませ。eddiebauer エディーバウアー エディバウアー patagonia パタゴニア l.l.been llbeen LLビーン landsend ランズエンド oldgapオールドギャップ noroll ノーロール bananarepublic バナナリパブリックthe north face ノースフェイス nike ナイキ vintage ヴィンテージ ビンテージ 古着 古着女子 柴田ひかり アメリカ製 USA製 madeinusa 50s 60s 70s 80s 90s

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