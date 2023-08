【特別送料無料！】 新品未開封＊トッコ　前後2wayラメ入りリブニットストライププリーツワンピース ロングワンピース

※在庫確認のためご購入お手続き前に一度コメントくださいますようお願い申し上げます

公式ショップより購入した新品未開封タグ付き

【Material】

レーヨン76%、ナイロン16%、ポリエステル8%

【Detail】

総丈:106.5cm

身幅:38cm

肩幅:34cm

袖丈:26.5cm

#めーぷるtocco

#toccocloset

#トッコクローゼット

#tocco

#トッコ

#ワンピース

#ロングワンピース

#ミモレ丈ワンピース

#ミディ丈ワンピース

#マキシワンピース

#マキシ丈ワンピース

#ニットワンピース

#リブニットワンピース

#リブワンピース

#ストライプワンピース

#プリーツワンピース

#2wayワンピース

#バイカラーワンピース

#バイカラーコーデ

#モノトーンワンピース

#モノトーンコーデ

#通学

#通勤

#通学コーデ

#通勤コーデ

#OL

#ママコーデ

#オフィスコーデ

#オフィスカジュアル

#デートコーデ

#デート服

#ガーリーコーデ

#フェミニンコーデ

#清楚コーデ

#上品コーデ

#きれいめコーデ

#モテコーデ

#お嬢様コーデ

#大人可愛い

#大人女子

#女子会

#食事会

#お呼ばれ

#高見え

#エレガント

#おしゃれワンピース

#お洒落ワンピース

#おしゃれワンピ

#デート

#お出かけ

#おでかけ

#参戦服

#参戦コーデ

#コンサート

#ライブ

#舞台

#観劇

#旅行

#リゾート

#インスタ映え

#あざと可愛い

#あざとかわいい

#春ワンピース

#夏ワンピース

#秋ワンピース

#冬ワンピース

#限定品

#オンライン限定

#店舗限定

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トッコクローゼット 商品の状態 新品、未使用

※在庫確認のためご購入お手続き前に一度コメントくださいますようお願い申し上げます公式ショップより購入した新品未開封タグ付きtocco closet トッコ クローゼット前後2WAY配色ラメ入りプリーツライクニットワンピース※実店舗限定品お色はブラックモードな洒落感で細見えする大人っぽワンピース上身頃はコンパクトに着られるリブニット生地を採用し、スマートな印象に前後2WAY仕様だから優し気に魅せるラウンドネック、お顔周りをスッキリ見せるVネックとして着られますスカート部分は配色ラインのプリーツ加工でふんわりと着映える仕様にほんのり煌めくラメ糸入りのテキスタイルでお淑やかな華やかさを添えましたメリハリのあるデザインとシルエットでナチュラルにスタイルアップ見えを叶える1枚【Material】レーヨン76%、ナイロン16%、ポリエステル8%【Detail】総丈:106.5cm身幅:38cm肩幅:34cm袖丈:26.5cm#めーぷるtocco#toccocloset#トッコクローゼット#tocco#トッコ#ワンピース#ロングワンピース#ミモレ丈ワンピース#ミディ丈ワンピース#マキシワンピース#マキシ丈ワンピース#ニットワンピース#リブニットワンピース#リブワンピース#ストライプワンピース#プリーツワンピース#2wayワンピース#バイカラーワンピース#バイカラーコーデ#モノトーンワンピース#モノトーンコーデ#通学#通勤#通学コーデ#通勤コーデ#OL#ママコーデ#オフィスコーデ#オフィスカジュアル#デートコーデ#デート服#ガーリーコーデ#フェミニンコーデ#清楚コーデ#上品コーデ#きれいめコーデ#モテコーデ#お嬢様コーデ#大人可愛い#大人女子#女子会#食事会#お呼ばれ#高見え#エレガント#おしゃれワンピース#お洒落ワンピース#おしゃれワンピ#デート#お出かけ#おでかけ#参戦服#参戦コーデ#コンサート#ライブ#舞台#観劇#旅行#リゾート#インスタ映え#あざと可愛い#あざとかわいい#春ワンピース#夏ワンピース#秋ワンピース#冬ワンピース#限定品#オンライン限定#店舗限定

