商品をご覧頂き誠に有難うございます。

以下、商品詳細となります。

他商品と同時購入でお値引きもできますので、以下よりご覧ください。

↓

#ゆーき丸

☆商品名☆

DYNACTION デジモンアドベンチャー オメガモン

全高:約400mm

計1体

☆商品概要/状態☆

新品未開封(輸送箱も未開封です)

あくまでも素人保管ですので、ご理解頂ける方のみ、お取引を宜しくお願い致します。

☆配送について☆

送料無料・輸送箱に送り状を張り付け発送しますが、配送方法に関してご要望がある方は別途ご相談くださいませ。

らくらくメルカリ便で発送をします。

メガハウス

メガホビ

DYNACTION

Precious G.E.M.シリーズ

G.E.M.シリーズ

デジモンアドベンチャー

デジモンアドベンチャー02

デジモンテイマーズ

デジモンフロンティア

デジモンセイバーズ

ウォーグレイモン

メタルガルルモン

オメガモン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

