※今週末の特別価格です!

DEAL DESIGN



【良品】Dior ディオール ネックレス シルバー プレート CDロゴ

送料込み!

シンパシーオブソウル フェザーネックレス SYMPATHY OF SOUL



19世紀 FORGET ME NOT &LOVE U スウィートハートジュエリー

20年近く前に譲って頂いた物で

【goro's】ゴローズ 特大プレーンフェザー 右向き 特大フェザー

ずっと仕舞っていた物です。

WINGROCK タタキ チェーン



ダイス形ネックレス

重量も迫力もあり

18金 喜平 ネックレス 30g 8面トリプル

非常にかっこ良いデザインですが

ロエベ正規品 フルロゴ入りビッグチャームネックレス新品 箱、保存袋付き

タイプ品です。

GUCCI バーネックレス ユニセックス



ファイテンチタンチェーンネックレス

返品は不可ですので

サード/極太silverネックレスチェーン

お間違えのないように。

喜平チェーン 6面カット4.6mm 50cm シルバー925 ネックレス



スカルドクロシルバーネックレス

中々、出ないと思いますが

VERSACEのメデューサアイコンの三連チェーンビッグロング

タイプ品に

【お値下げ交渉あり】GUCCI ネックレス ウロボロス

ご理解頂ける方にお譲りします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

※今週末の特別価格です!送料込み!20年近く前に譲って頂いた物でずっと仕舞っていた物です。重量も迫力もあり非常にかっこ良いデザインですがタイプ品です。返品は不可ですのでお間違えのないように。中々、出ないと思いますがタイプ品にご理解頂ける方にお譲りします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

Needles ネックレス ネペンテス アクセサリーSAAD サード バッファロー スカル ペンダント トップ ネックレスインディアンジュエリー SJB スティーブンJビゲイスターリンギア ネックレス 中古アンダーカバー ロイヤルオーダー Wネーム ネックレス 超レアだと思います。。シルバー925 イーグルヘッドペンダントトップ ゴールド(k18) オリジナルクロムハーツ ペイパーチェーンネックレス&ダガーペンダントトップシルバーネックレスチェーン925メンズ