ナイキ エアジョーダン 1ミッドタクシーです。

スニーカーダンクで購入品になります。

近年価格も高騰しており、出回りも少ないので探されていた方是非!

1枚目は参考画像になりますのでご了承お願い致します。

鮮やかなイエローをメインにあしらった通称"YELLOW TOE(イエロー トゥ)"。クォーターパネルはホワイト、そこを囲むようにイエローを配置、さらにつま先、履き口、スウッシュをブラックを落とし込むことで、引き締まった印象を引き出すことに成功。エネルギッシュなイエローがクラシックなシルエットに映え、ポジティブなイメージをもたらしてくれます。

カラー:TAXI/WHITE/BLACK タクシー/ホワイト/ブラック

型番:554724-701

サイズ:27.5cm

付属品 :箱

※箱は保管時の多少の凹みや色ヤケ、小傷などがある場合がございますこと、ご了承お願いします。

鑑定済品・正規品

晴天時に1シーズンほど週末に3回ほど着用しました。

大きな汚れはなく、かかとの減りも少ない状態です。

あくまで個人保管ですので神経質な方は購入をお控えください。

シンプルなカラーリングでとてもカッコいい一足となっております。

発送方法はプロフ参照よろしくお願い致します。

※メルカリでのみ出品しております。

自分が撮った写真や文章が勝手に他のサイト(詐欺サイトや無在庫転売)に使用されているのを発見した際はコメント欄から教えていただけると幸いです。

検索ワード:N10128 37

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

