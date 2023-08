ゴッドセレクショントリプルエックスのニューエラキャップになります。

サイズは、

58.7センチとなります。

ブラック。

3回着用しました。

写真最後の帽子裏のタグにスレがありますが、

表面に汚れはありませんので、比較的綺麗な状態です。

使用頻度は少ないですが、

中古品にご理解のある方のみご購入お願い致します。

シュプリーム

トリプルエックス

ストリート

ナイキ

カラー···ブラック

形···ベースボール

商品の情報 ブランド ゴッドセレクショントリプルエックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

