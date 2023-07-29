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高級品市場 人工ダイヤモンド2連リング リング

商品の説明

2連（別々）のゴールドリングです！
K18 指輪　リング　希少　激安
サイズは6号で、2枚目の写真用のみ着用しました！
SIENA ROSE /ロゼチナ/JUNERI　　　　#11【お値下げしました】

k18 3連リング　ゴージャス
ストーンは人工ダイヤモンドで1周（2.3ct）付いておりますのて、かなりキラキラしてます！
フェデリング　ギメルリング　13号　シルバー　ヴィンテージリング

新品同様 カルティエ Ptプラチナ デクラレーションリング#53 新品仕上げ済み
3枚目はシルバーです（本品はゴールド）
タサキ K18ダイヤモンドリング 18金 ダイヤ

FernSchBon Flower Ring（White）
繋がってはいないので別々での着用も可能です＾＾
ete レイヤードダイヤモンドリング　9号

DIOR ゴールドリング
#指輪#ゴールドリング#リング
アレキサンドライト　ダイヤモンド　リング
#ジュエリー#アクセサリー

3C129/ブルガリ/ビーゼロワンリング/指輪/K18WG/750/50/10号

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ヴァンクリーフ＆アーペル ペルレ ゴールドパールリング ミディアムモデル

ティファニー　k18 リング　指輪　フラットバンドリング　7号　18金　RG
2連（別々）のゴールドリングです！サイズは6号で、2枚目の写真用のみ着用しました！ストーンは人工ダイヤモンドで1周（2.3ct）付いておりますのて、かなりキラキラしてます！3枚目はシルバーです（本品はゴールド）繋がってはいないので別々での着用も可能です＾＾#指輪#ゴールドリング#リング#ジュエリー#アクセサリー

商品の情報

商品の状態新品、未使用

高級品市場 人工ダイヤモンド2連リング リング

28分钟前

高級品市場 人工ダイヤモンド2連リング リング

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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コメント (10)

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