高級品市場 人工ダイヤモンド2連リング リング

2連（別々）のゴールドリングです！

K18 指輪 リング 希少 激安

サイズは6号で、2枚目の写真用のみ着用しました！

SIENA ROSE /ロゼチナ/JUNERI #11【お値下げしました】



k18 3連リング ゴージャス

ストーンは人工ダイヤモンドで1周（2.3ct）付いておりますのて、かなりキラキラしてます！

フェデリング ギメルリング 13号 シルバー ヴィンテージリング



新品同様 カルティエ Ptプラチナ デクラレーションリング#53 新品仕上げ済み

3枚目はシルバーです（本品はゴールド）

タサキ K18ダイヤモンドリング 18金 ダイヤ



FernSchBon Flower Ring（White）

繋がってはいないので別々での着用も可能です＾＾

ete レイヤードダイヤモンドリング 9号



DIOR ゴールドリング

#指輪#ゴールドリング#リング

アレキサンドライト ダイヤモンド リング

#ジュエリー#アクセサリー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

2連（別々）のゴールドリングです！サイズは6号で、2枚目の写真用のみ着用しました！ストーンは人工ダイヤモンドで1周（2.3ct）付いておりますのて、かなりキラキラしてます！3枚目はシルバーです（本品はゴールド）繋がってはいないので別々での着用も可能です＾＾#指輪#ゴールドリング#リング#ジュエリー#アクセサリー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

3C129/ブルガリ/ビーゼロワンリング/指輪/K18WG/750/50/10号ヴァンクリーフ＆アーペル ペルレ ゴールドパールリング ミディアムモデルティファニー k18 リング 指輪 フラットバンドリング 7号 18金 RG