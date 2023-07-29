高級品市場 人工ダイヤモンド2連リング リング

2連（別々）のゴールドリングです！
K18 指輪 リング 希少 激安
サイズは6号で、2枚目の写真用のみ着用しました！
SIENA ROSE /ロゼチナ/JUNERI #11【お値下げしました】
k18 3連リング ゴージャス
ストーンは人工ダイヤモンドで1周（2.3ct）付いておりますのて、かなりキラキラしてます！
フェデリング ギメルリング 13号 シルバー ヴィンテージリング
新品同様 カルティエ Ptプラチナ デクラレーションリング#53 新品仕上げ済み
3枚目はシルバーです（本品はゴールド）
タサキ K18ダイヤモンドリング 18金 ダイヤ
FernSchBon Flower Ring（White）
繋がってはいないので別々での着用も可能です＾＾
ete レイヤードダイヤモンドリング 9号
DIOR ゴールドリング
#指輪#ゴールドリング#リング
アレキサンドライト ダイヤモンド リング
#ジュエリー#アクセサリー
3C129/ブルガリ/ビーゼロワンリング/指輪/K18WG/750/50/10号
ヴァンクリーフ＆アーペル ペルレ ゴールドパールリング ミディアムモデル
ティファニー k18 リング 指輪 フラットバンドリング 7号 18金 RG
2連（別々）のゴールドリングです！サイズは6号で、2枚目の写真用のみ着用しました！ストーンは人工ダイヤモンドで1周（2.3ct）付いておりますのて、かなりキラキラしてます！3枚目はシルバーです（本品はゴールド）繋がってはいないので別々での着用も可能です＾＾#指輪#ゴールドリング#リング#ジュエリー#アクセサリー