一回着用後、全体をクリーナーでクリーニングしジップロックで保管しておりました。

アウトソールもシューグーを塗っている為減りもございません。

インソールも未使用です。

他サイトでも出品中の為、先に売り切れた場合は取引をキャンセル致します。

#ナイキ

#アトモス

#ストリート

#エアマックス

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

