スニーカー型···ハイカット(High)

特徴/機能/素材···レザー

Nike Terminator High "Cocoa Snake"

ナイキ ターミネーター ハイ "ココアスネーク"

アトモスにて購入致しました。

新品未使用。

サイズ:27.5cm(US9.5)

撮影のため一度箱を開けてます。

個人保管のため神経質な方はご遠慮願います。

取引キャンセルや返品はお断りしてます。

あらかじめご了承ください。

購入先都内正規品

NIKE

ナイキ

ターミネーター

ジョージタウン

ヴィンテージ

ビンテージ

ココアスネーク

パイソン

蛇

エアフォース

希少サイズ

#AJ1

#エアージョーダン

#エアーフォース

#SB

#ハイカット

#限定

#AF1

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

スニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能/素材···レザーNike Terminator High "Cocoa Snake" ナイキ ターミネーター ハイ "ココアスネーク"アトモスにて購入致しました。新品未使用。サイズ:27.5cm(US9.5)撮影のため一度箱を開けてます。個人保管のため神経質な方はご遠慮願います。取引キャンセルや返品はお断りしてます。あらかじめご了承ください。購入先都内正規品NIKEナイキターミネータージョージタウンヴィンテージ ビンテージ ココアスネークパイソン蛇エアフォース希少サイズ#AJ1#エアージョーダン#エアーフォース#SB#ハイカット#限定#AF1スニーカー型···ハイカット履き口···紐

