不定期にフォロワー様限定でワンコイン500円古着を販売させて頂きます!

ご覧いただきありがとうございます。

●フォロー割

フォローしていただけましたら

※〜5000円→200円引き

※〜10000円→400円引き

※11000円〜→800円引き

※2点以上の購入はさらフォロー割適用後に総額から5%お値引き致します。

※購入前にコメントお願いします。

※発送は小さく折り畳んでの発送となります。

気になる方は事前にお知らせ下さい。(別料金での対応となります。)

●説明

00s NIKEのビックプリントTシャツになります。

フロントにスパイスのビンをイメージしたレアなデザインです。

バック首元にもワンポイントプリント。

L表記ですが実寸XL程度のビックサイズ(必ず実寸を確認下さい)

メンズ、レディース共に着用して頂けると思います。

●カラー

ブラック/ホワイト系

黒/白

●状態

古着のため腹部にピンホール、フェード感ございますが、古着慣れされている方でしたら問題無い程度かと思います。

出品物は基本的に古着になります。

検品はしておりますが、汚れダメージの見落としがある場合があります。

古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。

あくまでも中古品の為、神経質な方、新品をお求めの方のご購入はお控え下さい。

●サイズ

L表記(必ず実寸を確認下さい)

着丈:約70.5.cm

身幅:約56cm

肩幅:約52cm

袖丈:約22.5cm

多少の誤差はご了承下さい。

他にもナイキ、アディダス、ポロ ラルフローレン、チャンピオン、ノースフェイス、パタゴニア、ステューシーなどを出品しておりますので、他の出品物も是非ご覧下さい。

80s~90s(80's 90's)のヴィンテージ古着をメインに、スポーツミックス・ストリート・アウトドア・トレンド・ハイブランドまで幅広く出品しています。

基本的に全て一点モノとなりますので、気になった商品はお早めに!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

