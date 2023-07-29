海外ブランド テンダーロイン　ボルネオスカル　BS TENDERLOIN ON L tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

こちら、TENDERLOIN BS ボルネオスカル tee になります。

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状態…新品未使用。

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サイズ…L

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着丈71cm。身幅54.2cm、肩幅49cm。

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大人気のボルネオスカルデザインになります。ブラックも出品中です。

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他にも、A BATHING APE Supreme chrome hearts NEIGHBORHOOD WTAPS 等出品中です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド テンダーロイン 商品の状態 新品、未使用

こちら、TENDERLOIN BS ボルネオスカル tee になります。状態…新品未使用。サイズ…L着丈71cm。身幅54.2cm、肩幅49cm。大人気のボルネオスカルデザインになります。ブラックも出品中です。他にも、A BATHING APE Supreme chrome hearts NEIGHBORHOOD WTAPS 等出品中です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド テンダーロイン 商品の状態 新品、未使用

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