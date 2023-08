商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

muta ムータ 夏用 黒 ゴルフパンツL

【商品の状態】

使用状況 :

新品未使用タグ付き

19800円 即完売品

RLX Polo Ralph Lauren のダイヤドッド柄のゴルフポロシャツです。

ストレッチ素材で、サラッとした肌触りのベタつかないウェアです!

ほとんど被ることのないデザインです。

RLX好きで他の人と差をつけたいオシャレなゴルファーにどうぞ!

【カラー】黒 ブラック

【サイズ】(US)S

日本サイズでは参考にM,L程度です

詳細から確認してください。

袖丈(肩上部から袖まで)24

肩幅(左右肩袖上部)45.5

身幅(左右脇下の幅)52

着丈(襟元部分から裾まで)75

素人の判断ですので、画像にて判断願います。

また中古品となりますので、神経質な方は購入をお控えください。お願いいたします。

上記状態をご理解の上判断願います。

コメントお待ちしております。

商品の情報 ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

