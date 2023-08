日本人気超絶の ラングリッツ　周年記念シャツ シャツ

ラングリッツの周年記念シャツです。

生産枚数限定、今は手に入らない物となっています。

6年ほど前に購入、自宅保管しておりました。

試着のみ。タグなし。

シリアル番号付きの箱は処分してしまった為

ありません。

LanglitzLeathers

-LANGLITZ HAWAIIAN SHIRTS-

各色限定100枚で、スペシャルボックスが付きます。

世界屈指の技術力を持つ日本で生地を作り、ハワイで縫製をしております。

レーヨン100%の生地にラングリッツ・レザーズがコレクションする貴重な写真をプリントしています。

使用した写真は、ロス・ラングリッツと妻ピンキーが彼らの女友達と古いカフェでカメラに収まるスナップ(Pit-Stop Café)、ラングリッツ・レザーズの旧店舗兼工房(Home of “The World’s Finest Motorcycle Leathers”)、ヴァードのフロントフォークにB&Hシフターを取り付けた1930年代製ナックル・ヘッド・ボバー(Dust & Glory)、そしてデスズ・ヘッド・キャスケード(Death’s Head Cascade)を着るレッド・ライスで、全て1940年代から1950年代の写真となっております。

・Limited 100

・BLACK

肩幅43

着丈70

#ラングリッツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラングリッツレザー 商品の状態 未使用に近い

