カラー···ブルー

カラー···レッド

スカート丈···ショート・ミニ丈

袖丈···袖なし

スカートシルエット···タイト

ビジュー

サイドシアー

キャミ

Vフロント

サイドビジュー

タイト

キャミドレス

○品番○

AR21824-SAX-S230116

○カラー○

ブルー 水色 ダスティブルー 青

○定価○

25,080円

○商品説明○

【 Angel R / エンジェルアール 】

真優川咲ちゃん着用

⭕️キャミソールショルダーからバストにかけての

ビジューラインがランジェリー風に魅せる

タイトミニドレス。

⭕️ウエストに施されたビジュー&パールが煌めき、

ウエストカットもプラスで

スタイルアップも叶えてくれるデザインに。

⭕️随所のシアーカットがSEXYさも奏でる、

魅惑の大人ドレスに仕上がりました。

○商品状態○

数回着用後、ホームクリーニング済みです。

ビジューの目立った破損、取れなどは見当たりません。

胸元内側の生地に

少しボールペンのシミがありますが、

内側で見えない部分なので

そのままご着用いただけます!⭕️

○モデル○

真優川咲ちゃん

SHIZUKA

○サイズ○

M サイズ

着丈(脇丈) 約 63~68cm (メッシュ透け丈:約 17cm)

バスト 約 84~88cm

ウエスト 約 64~68cm

ヒップ 約 85~89cm

○発送方法○

発送はメルカリ便で行います。

水濡れ防止でビニールの袋に入れたのち、

紙袋や封筒に梱包して発送します。

○その他、注意事項○

自宅にて保管していました。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

他にも ドレス 販売しております。

セットでのお値引きも可能ですので

ぜひご覧ください!!★

#かな★ショップのドレス販売ページはこちら

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジェルアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブルースカート丈···ショート・ミニ丈袖丈···袖なしスカートシルエット···タイトカラー···レッドスカート丈···ショート・ミニ丈袖丈···袖なしスカートシルエット···タイトビジューサイドシアーキャバドレスミニドレスキャミ Vフロント サイドビジュー タイト キャミドレス○品番○AR21824-SAX-S230116AR21824○カラー○ブルー 水色 ダスティブルー 青 ○定価○25,080円○商品説明○【 Angel R / エンジェルアール 】真優川咲ちゃん着用⭕️キャミソールショルダーからバストにかけての ビジューラインがランジェリー風に魅せる タイトミニドレス。⭕️ウエストに施されたビジュー&パールが煌めき、 ウエストカットもプラスで スタイルアップも叶えてくれるデザインに。⭕️随所のシアーカットがSEXYさも奏でる、 魅惑の大人ドレスに仕上がりました。○商品状態○数回着用後、ホームクリーニング済みです。ビジューの目立った破損、取れなどは見当たりません。胸元内側の生地に少しボールペンのシミがありますが、内側で見えない部分なのでそのままご着用いただけます!⭕️○モデル○真優川咲ちゃんSHIZUKA ○サイズ○M サイズ着丈(脇丈) 約 63~68cm (メッシュ透け丈:約 17cm) バスト 約 84~88cm ウエスト 約 64~68cm ヒップ 約 85~89cm○発送方法○発送はメルカリ便で行います。水濡れ防止でビニールの袋に入れたのち、紙袋や封筒に梱包して発送します。○その他、注意事項○自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。他にも ドレス 販売しております。セットでのお値引きも可能ですのでぜひご覧ください!!★#かな★ショップのドレス販売ページはこちら

