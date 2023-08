2021AW商品

THE SHINZONE ONE TUCK PANTS 34 ブラック

ベイクルーズオンラインストアにて購入しました。タグは外してしまいましたが新品未使用品でございます。

とても気に入っておりましたが、購入時とサイズが合わなくなり出品致します。

◾️定価42,900円

◾️SIZE:36(M)

ウエスト(ゴム仕様)36

ヒップ49

股上35

股下73

もも周り29

裾周り25

◾️COLOR:グレー

◾️仕様

軽めの薄いウール生地なので、春、秋にちょうど良いと思います。

#アパルトモンシャツ #アパルトモン#ドゥーズイエムクラス#エーピーストゥディオ #lappartemet#muse

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アパルトモン 商品の状態 新品、未使用

