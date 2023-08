※ 6/13 36,000円から35,000円に値下げしました!

ご覧いただきありがとうございます。

出張のために購入しましたが、コロナで出張が少なく、利用頻度も少なくなっているため出品させていただきます。特記する汚れやダメージはありません。写真ご確認の上でご検討頂ければと思います。すり換え防止のため、NC/NRでお願いいたします。

また、他サイトでも出品しているため、突然の出品削除、ご理解よろしくお願いします。

BRIEFING ブリーフィング

TR-3 S MW

3WAY

ビジネスバッグ

ブリーフケース

バックパック

色:BLACK ブラック 黒

定価:61,600円

-商品説明-

【スペック】

内装:

メイン収納部1:B4サイズ対応

ポケット(大)×1(A4サイズ対応)

ジップポケット(メッシュ素材)(小)×2(内部にポケット(小)×2を搭載)

ポケット(中)×1(クッション材搭載、10.5インチ程度までのタブレットを収納可能)

メイン収納部2:B4サイズ対応、180°フルオープン仕様。

ジップポケット(大)×1(A4サイズ対応)

メイン収納部3:B4サイズ対応

PCスリーブ×1(15インチ程度までのPCを収納可能)

外装:

ジップポケット(大)×1(A4サイズ対応、内部にポケット(中)×2 着脱式キーホルダーを搭載)

背面:キャリーバッグに固定可能な面ファスナー完備

・メイン収納部は3層構造、真ん中の収納部分はビジネスシーンに最適なB4サイズに対応。

・中央メイン収納部の間口は180度に開くことができ、スムーズな荷物の出し入れを実現。

・メッシュタイプのポケットは、ごちゃごちゃしがちなガジェット類の収納に便利。

中に収納したアイテムが見えるので、収納したアイテムをすぐ見つけることができるのも嬉しい魅力。

商品詳細

素材:フルダルコーデュラリップストップナイロン

重量:約1.4kg

容量:約16.2L

サイズ

幅300mm

高さ410mm

マチ150mm

持ち手320mm

ショルダーストラップ830~1270mm

リュックストラップ540~930mm

カラー···ブラック

素材···ナイロン

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

