特別オファー K-30 美品 デジタルカメラ

PENTAX K−30 のブラックになります。

【ほぼ新品】ニコンNikon D4 ボディ

画像4枚目の物が付属品になります。

⭐Canon キヤノン 望遠レンズ EF90-300mm⭐送料無料⭐美品❤️

また、画像1枚目のボディキャップもおつけします。

Nikon COOLPIX S3700 コンデジ カメラ 動作確認実施



CASIO HIGH SPEED EXILIM EX-ZR100WE デジカメ

充電器は純正ですが、バッテリーは社外製です。

ソニー デジタルカメラ サイバーショット DSC-RX100 中古

1日300枚程撮りましたがそれでも全部使い切っていない状態でした。

SONY α7III タムロン28-75mmレンズ付き



★訳あり品★leica m8 ボディ

目立った傷や汚れはございませんが、画像にてご確認ください。ファインダーもとても綺麗です。また、液晶には保護フィルムを貼り付けてあります。

E21 / ペンタックス K-X レンズキット ホワイト /4965-7



❤近～中望遠レンズ❤ Canon Kiss x2 スマホ転送 一眼レフ カメラ

動作についても問題なく、黒死病等は一切現れておりません。

Panasonic DC-GF9W LUMIX オレンジ デジタルカメラ



Nikon D300S 高倍率ズームレンズ付 ♦すぐに撮影OK♦



SONY ZV-E10 (B) レンズキット

その他ご質問や写真の追加等ございましたらお気軽にお申し付けください。

キャノン Canon EOS 80D 標準&望遠ダブルレンズセット



れこん様専用SONY ILCE−6000 ILCE-6000(B)



広角単焦点レンズでエモい写真♪コスパ◎の人気機種❤️OLYMPUS E−PL6

CAMERA TECHNOLOGY: SLR

可愛いレッド♪ダブルレンズ♪状態◎の大満足セット❤️Nikon D5200

HDMI端子数(新): 0

♥️軽量＆コンパクトモデル♥️Canon EOS Kiss X7 一眼レフカメラ

OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応

OLYMPUS CAMEDIA C-4040ZOOM

SDカード対応種類: SDXC

Canon EOS kiss x7 ホワイトダブルレンズ

color: BLACK

Panasonic Lumix GF1 DMW-LVF1 オールドレンズ

センサーサイズ: 23.7 X 15.7 mm

α700+ ツァイスズームレンズ他２本セット

センサーサイズ(新): APS−C

Canon PowerShot SX POWERSHOT SX740 HS SL

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

❤️Nikon ニコン D780❤️カメラバッグ付❤️超望遠トリプルレンズ❤️

ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ

SONY α7IV ILCE-7M4

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

insta360 one x2 インスタ360

メモリカード対応種類: SDXC

PENTAX K-30 Wズームキット

モニタ有

Nikon D750 + レンズ2本(大三元レンズ/単焦点) + 三脚

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

OLYMPUS OM-D E-M1 Mark iii

動画圧縮方式: MPEG4

Panasonic LUMIX DMC-TX1 ブラック #1071

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

nikon z6 おまけ多数つき

動画記録画素数: 1920X1080

キャノンIXY10s ブラック

可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター

Canon IXY DIGITAL 1000

手ぶれ補正機能有無・種類: イメージセンサーシフト式

RICOH GX200 本体+バッテリー コンパクト

撮像素子種類: CMOS

F3 ミミ様専用

総画素数クラス別3: 601万画素以上

PENTAX SMC PENTAX-DA* 300mm F4 ED SDM

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

【美品】NIKON Df ★740ショット★

顔認識種類: 顔認識機能

ダブルレンズ、状態◎、最新機種の極上な一品❤️Nikon D5600



sony ZV-1 【即決ok】

#リコーイメージング

■ジャンク■ CANON キヤノン EOS 70D ボディ

#PENTAX

LUMIX ルミックスG DC-GH5M レンズキット



POWERSHOT SX430 IS

人気モデル/シリーズ···PENTAX K

【F23】OLYMPUS OM−D E−M10 望遠レンズセット ミラーレス一眼

レフ有無···一眼レフ

ricoh grd3 リコー バッテリー2個付き

付属レンズ···無(本体のみ)

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

PENTAX K−30 のブラックになります。画像4枚目の物が付属品になります。また、画像1枚目のボディキャップもおつけします。充電器は純正ですが、バッテリーは社外製です。1日300枚程撮りましたがそれでも全部使い切っていない状態でした。目立った傷や汚れはございませんが、画像にてご確認ください。ファインダーもとても綺麗です。また、液晶には保護フィルムを貼り付けてあります。動作についても問題なく、黒死病等は一切現れておりません。その他ご質問や写真の追加等ございましたらお気軽にお申し付けください。CAMERA TECHNOLOGY: SLRHDMI端子数(新): 0OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応SDカード対応種類: SDXCcolor: BLACKセンサーサイズ: 23.7 X 15.7 mmセンサーサイズ(新): APS−Cバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: プリズム・ミラータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: イメージセンサーシフト式撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能#リコーイメージング#PENTAX人気モデル/シリーズ···PENTAX Kレフ有無···一眼レフ付属レンズ···無(本体のみ)

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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