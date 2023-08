人気ブランドの新作 28.5 即日発送可 off-white Graffiti force nike スニーカー

★ご覧頂きありがとうございます。プロフご一読のうえ、ご検討よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド オフホワイト 商品の状態 新品、未使用

★ご覧頂きありがとうございます。プロフご一読のうえ、ご検討よろしくお願いいたします。サイズ:28.5 cm状態 :未使用付属品:offwhiteオンライン購入時のまま手元に届いています。明日ヤマト持込可です。スニ●ダンあたりで到着前の出品者から購入するのも楽しいとは思います!すみません箱がやたらデカいので送料分少し乗せました…◆注意事項購入後のキャンセル、返品は承っておりませんのでご了承ください。購入後3時間以内の御連絡、24時間以内に入金出来る方のみ購入をお願い致します。本品は新品未使用品ですが一度ひとの手に渡った物のため、完璧な物を求められる方・神経質な方は購入をお控えください。不明点はご質問ください。迅速なお取引を心がけますので購入ご検討よろしくお願い致します。#skate #sb #nike #dunk #snkrs #dunksb#jordan #force #travis #adidas #vansメインカラー···ホワイト、グレー、ブルー、パープル、シルバースニーカー型···ミッドカット(Mid)特徴/機能/素材···別注

