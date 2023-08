NIKE WMNS AIR MAX EXCEE ナイキ エア マックス エクシー コルク レディース ローカットスニーカー カジュアル スポーツ 24cm

NIKE WMNS AIR MAX EXCEE ナイキ エア マックス エクシー コルク レディース ローカットスニーカー カジュアル スポーツ 24cm【ブランド】NIKE【表記サイズ 】 24cm【品番】 DJ1975-001【色】ベージュ【状態】全体的に少し使用感がございますが、大きな汚れなく比較的綺麗な状態です。アッパー、ミッドソール共に若干の使用感がございますが、比較的綺麗な状態です。ソールは、しっかり残っていますので、まだまだ履いて頂ける状態です。全体的には、少し使用感がある程度で、問題なく着用可能な状態で、まだまだ履いて頂けます。USED品になりますので、ご理解ある方のみご購入ください。※インソールのお写真は、問題がある場合のみ掲載させて頂いております。※照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。【備考】※ 不明点がございましたらお気軽にお申し付け下さいませ。ご質問を頂いた際、お時間を頂く事がございます。※ あくまでも1点ものの中古品となりますので、ご到着後のご返品はできかねます。

