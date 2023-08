【新発売】 ERA 【USA限定】NEW SF 9G#1 キャップ Giantsジャイアンツ キャップ

⚠要確認⚠※ご希望の方は必ず事前にコメントからご連絡をお願いします!!

■説明

アメリカ国内限定のMLB公式限定品です。

海外モデルのニューエラキャップです。

※日本では販売されておりません。

!!!!!限定品・早い者勝ちです!!!!!

人と被りたくないデザインが欲しいという方にはおすすめのベースボールキャップ(アジャスタータイプ)です!

■仕様

ブランド:New Era ニューエラ

モデル:9FIFTY

カラー:ブラック

サイズ:フリー

■注意点

・商品は生産時期によってデザインやサイズに差が生じる場合がございます。

・商品はモニターの影響で色の変化が感じられる場合がございます。

■■■必ずご一読ください■■■

※※個人の都合上、帰国後の発送となります。発送の目途は7月中旬〜下旬くらいになります。あくまで目安となりますので、ご了承の上ご購入お願いいたします。

※※発送までにお時間をいただいております。予め了承の上、ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。

※掲載内容をご一読の上、ご購入をお願いいたします。

※トラブルの元となりますのでご質問などは事前にお願いいたします。

※お互いマナーを持って気持ちの良いお取引ができればと思っておりますので、大幅な値下げ交渉はご遠慮ください。節度のある範囲で交渉は可能ですので、コメントからお願いいたします。

#mlb

#ジャイアンツ

#メジャーリーグ

#newera

#ニューエラ

#9fifty

#ベースボールキャップ

#キャップ

#日本未発売

#海外限定

#限定品

カラー...ブラック

形...ベースボール

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

