サイズ:L

長袖シャツ 花柄



NEXTRAVELER TOOLS トラベルシャツ ホワイト サイズL

肩幅:約47

【未使用】 山と道 UL Short Sleeve Shirt / M

身幅:約55

美品 ポーター クラシック Porter Classic アロハ シャツ M

着丈:約77

コカコーラ ワークシャツ 貴重ビンテージ 当時物 コカ・コーラ 程度良好 非売品

袖丈:約30

HYO様専用 COMOLI ベタシャンスキッパー半袖シャツ black

※素人採寸となります

NEEDLS×SUN SURF×BEAMS アロハシャツ



コムデギャルソンシャツ ネイビー Forever 上質コットン

カラー:ブラック

Ui-Maikai vintage 花柄 アロハシャツ



新品 HUF GRAFTON CHORE JACKET ハフ 花柄 ジャケット

特徴:A-COLD-WALL、アコールドウォール、半袖シャツ、ナイロンシャツ、ブラックナイロン、ポリアミド、ポルトガル製、ストリート、ACW、古着、USED

ALEXANDER McQUEEN アレキサンダーマックイーン シャツ 16SS



▪️50’s【SPINALIS】STRIPE SHIRT



Dsquared2 ディースクエアード デニムシャツ(44)S71DM0480

USED商品のため、ご理解ある方のみご購入をお願い致します。

The Beach Boys レインスプーナー アロハシャツ ビーチボーイズ



supreme shadow plaid fleece shirt

#80s

Frank& Eileen PAUL 長袖シャツ ブラック メンズ アメリカ製

#90s

LARDINI シャツ

#used

60'sイギリス軍 オフィサーシャツ british army officer

#vintage

NoProblemo ベージュ シャツ No Problemo

#acoldwall

アットラスト パターン ドレスシャツ 15 TIMEWORN ATLASTシャツ

#古着

m950 BURBERRY London バーバリー ノヴァチェック シャツ

#ゆるダボ

SUN SURF “MONKEY THE CARP RIDER”

#ビンテージ

【美品】COLUMN コラム ネルチェックシャツ ウール エストネーション

#ミリタリー

LE GLAZIK Quimper☆フィシャーマンスモック

#オーバーサイズ

【訳あり特価】トゥモローランド ワイドカラーシャツ L 美色 コットン100%

#ビッグシルエット

【美品】ポールスミスコレクション 総柄 犬 プリント 柄シャツ 絵画シリーズ

#hypevintagestore

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

