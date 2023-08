NIKE SB DUNK LOW PRO QS Jarritos

Instant渋谷で当選購入した確実正規品です。

サイズは28cm、US10、新品未使用です。

段ボールに入れて発送致します。

箱やスニーカーに製造工程で生じる細かい初期傷等はありますので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

ご購入前に写真をご確認下さい。

偽物とのすり替え防止のため、返品等は対応致しかねます。

即購入して頂いて構いません。

コメント中であっても先に購入ボタンを押された方が優先になります。

よろしくお願いします。

メインカラー···ホワイト、ベージュ、グリーン、オレンジ

人気モデル···NIKE ダンク

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···スケートボード(スケボー)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 新品、未使用

NIKE SB DUNK LOW PRO QS Jarritosナイキ エスビー ダンクロー ハリトスInstant渋谷で当選購入した確実正規品です。サイズは28cm、US10、新品未使用です。段ボールに入れて発送致します。箱やスニーカーに製造工程で生じる細かい初期傷等はありますので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。ご購入前に写真をご確認下さい。偽物とのすり替え防止のため、返品等は対応致しかねます。即購入して頂いて構いません。コメント中であっても先に購入ボタンを押された方が優先になります。よろしくお願いします。メインカラー···ホワイト、ベージュ、グリーン、オレンジ人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ローカット(Low)シーン···スケートボード(スケボー)

