直送商品 Black_berry様専用 携帯電話本体

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます✨4月3日にdocomoにて一括で購入しました。1週間ほど祖母が使用しましたが使いにくいとのことで別のものに替えたので出品します。箱は処分してしまったようで本体のみになります。初期化済です!比較的綺麗な方だと思いますが自宅保管になりますので神経質な方はご購入をお控え下さい。別にブラックも出品しておりますのでまとめて購入されたい方はお知らせください#DIGNO #ケータイ #ky-42c#docomo#ドコモ

