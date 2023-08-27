【数量は多】 60's フットボールTee 「69」 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

●商品名
【新品】kyne ON AIR ロンティL キネ オンエアー
ARC'TERYX Motus AR Zip Neck LS Mens Mサイズ
1960's フットボールTee「69」
【海外古着13点まとめ売り】Tシャツセット
バックプリント シュプリーム supreme ロンT
●サイズ
タグ付未使用 BUDDY別注 Champion ロングスリーブTシャツ ②
FOG ESSENTIALS エッセンシャルズ ロンT ペンキ L
肩幅 53cm
HUNTER×HUNTER ハンターハンター Tシャツ
H&M x Black Eye Patch のコラボTシャツ
身幅 47cm
80s 激レア PUSHEAD デザイン CONCRETE バンドTシャツ
ヒューマンメイド VICTOR VICTOR L/S T-SHIRT
着丈 67cm
未使用 シオタ CIOTA スビンコットン ボーダー ネイビーストライプ M相当
UEセットアップとFCRBショートパンツの3点セット
袖丈 44cm
【Lサイズ】CHALLENGER 14th L/S TIE DYE TEE
古着 00s HARLEY DAVIDSON ポケT 胸ポケット 6icc
NIRVANA ロンTシャツ カートコバーン USA製 サイズXL
●商品説明
[らき様専用] アミパリス カットソー&スニーカー
Yeezy Gap by Balenciaga Dove ロンT
60sのフットボールTee。
ストーンアイランド ロングTシャツ
69番のナンバリングプリント。
XL 23SS タイトブース TBPR POPPY SUEDE L/S TOP
白ベースでシンプルでいながらヴィンテージらしいヤレ感が雰囲気抜群です。
セントマイケル VLONE ロンT
69好きな方。ヴィンテージ好きな方。ぜひ。
OFF-WHITE 迷彩 長袖 tシャツ ジップ
キャロッツ バイ アンワーキャロッツ ウタ アウトライン ロングスリーブTシャツ
#古着 #ヴィンテージ #vintage
極上！ 70s チャンピオン フットボール tシャツ ヴィンテージ
#50s #60s #70s
DIOR 22spring オーバーサイズＴシャツ コットンジャージー XXS
クロムハーツ CHROME HEARTS 长袖Ｔシャツ
【新品未使用】RAD BY RAD HOURANI ロンt ロングTシャツ
【Birdog】コムドット 300万人 記念バンT【新品未使用】
●商品名1960's フットボールTee「69」●サイズ肩幅 53cm身幅 47cm着丈 67cm袖丈 44cm●商品説明60sのフットボールTee。69番のナンバリングプリント。白ベースでシンプルでいながらヴィンテージらしいヤレ感が雰囲気抜群です。69好きな方。ヴィンテージ好きな方。ぜひ。#古着 #ヴィンテージ #vintage#50s #60s #70s