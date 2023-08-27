【数量は多】 60's フットボールTee 「69」 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

●商品名

【新品】kyne ON AIR ロンティL キネ オンエアー



ARC'TERYX Motus AR Zip Neck LS Mens Mサイズ

1960's フットボールTee「69」

【海外古着13点まとめ売り】Tシャツセット



バックプリント シュプリーム supreme ロンT

●サイズ

タグ付未使用 BUDDY別注 Champion ロングスリーブTシャツ ②



FOG ESSENTIALS エッセンシャルズ ロンT ペンキ L

肩幅 53cm

HUNTER×HUNTER ハンターハンター Tシャツ



H&M x Black Eye Patch のコラボTシャツ

身幅 47cm

80s 激レア PUSHEAD デザイン CONCRETE バンドTシャツ



ヒューマンメイド VICTOR VICTOR L/S T-SHIRT

着丈 67cm

未使用 シオタ CIOTA スビンコットン ボーダー ネイビーストライプ M相当



UEセットアップとFCRBショートパンツの3点セット

袖丈 44cm

【Lサイズ】CHALLENGER 14th L/S TIE DYE TEE



古着 00s HARLEY DAVIDSON ポケT 胸ポケット 6icc



NIRVANA ロンTシャツ カートコバーン USA製 サイズXL

●商品説明

[らき様専用] アミパリス カットソー&スニーカー



Yeezy Gap by Balenciaga Dove ロンT

60sのフットボールTee。

ストーンアイランド ロングTシャツ

69番のナンバリングプリント。

XL 23SS タイトブース TBPR POPPY SUEDE L/S TOP

白ベースでシンプルでいながらヴィンテージらしいヤレ感が雰囲気抜群です。

セントマイケル VLONE ロンT

69好きな方。ヴィンテージ好きな方。ぜひ。

OFF-WHITE 迷彩 長袖 tシャツ ジップ



キャロッツ バイ アンワーキャロッツ ウタ アウトライン ロングスリーブTシャツ

#古着 #ヴィンテージ #vintage

極上！ 70s チャンピオン フットボール tシャツ ヴィンテージ

#50s #60s #70s

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

●商品名1960's フットボールTee「69」●サイズ肩幅 53cm身幅 47cm着丈 67cm袖丈 44cm●商品説明60sのフットボールTee。69番のナンバリングプリント。白ベースでシンプルでいながらヴィンテージらしいヤレ感が雰囲気抜群です。69好きな方。ヴィンテージ好きな方。ぜひ。#古着 #ヴィンテージ #vintage#50s #60s #70s

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

DIOR 22spring オーバーサイズＴシャツ コットンジャージー XXSクロムハーツ CHROME HEARTS 长袖Ｔシャツ【新品未使用】RAD BY RAD HOURANI ロンt ロングTシャツ【Birdog】コムドット 300万人 記念バンT【新品未使用】