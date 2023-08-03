あなたにおすすめの商品 モンステラ　イエローモンスター　新芽３か所展開中　斑入り 植物/観葉植物

ご覧いただきありがとうm(_ _)mございます。

VALIEM 超ネームタグ 台座 鉢台



あたあち



オリーブの木 植木 観葉植物

モンステラ イエローモンスター です。

イチジク苗木 イエローロングネック



ユッカ ロストラータ



ナツハゼ 株立ち 392

６節(見えてる部分だけでも)あります。

ユッカ ロストラータ ＊確認をお願いします。



【DAISY】デイジー グレー 植木鉢 鉢 おしゃれ 可愛い 25cm 鉢植え

☆ 新芽３か所 ☆元気に育ってます。

カタチ製作所 バレル 新品未使用品



ユーフォルビア オベサ モンスト 大株 ひょうたん 美模様

直径３センチ。

光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン フェイクグリーン ウンベラータ18018



アガベ チタノタ 中株 強棘 子吹く株 子株付 鉢のまま発送



JJJ様 確認用

１枚目の斑入りは枯れてますが、

レッドフィッツ エケベリア 多肉植物 韓国苗

キレイな斑入りです。

【レア/極太/塊根植物】アデニウム アラビカム ブラック バンパイン ①

最後の写真は１枚目の葉と同じです。

ゴリ猫 赤猫 レッドキャットウィーズル 子株



イチジク LSU Hollier ホリエ いちじく



8.り〜様

★★★発送後スムーズに受け取り可能な方 希望です。

VALIEM THX鉢

それ以後の受け取りは自己責任にてご購入下さい。

【MACCO様専用♡】フィカス アルテシマ 曲がり ゴムの木



マドカズラ 斑入り モンステラ アダンソニー 10

１枚目の葉は切って、鉢ごと発送いたします。丁寧な梱包を心がけます。

invisible ink植木鉢 【コレクション放出】



アガベ チタノタ オテロイ 白鯨 シーザー ハデス ブラックブルー 海王



糸魚川真柏515 小品盆栽 樹高約190mm 真柏松



170 山採り ミツバツツジ

素人栽培です。

サボテン 綾波モンスト



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カリブラコア・カメレオンWティクルピンク

宜しくお願いいたします_(_^_)_。

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観葉植物ガジュマル 極美曲がり 8号 花言葉［健康的な幸せ］



ブラッドマリア交配種×プリドニス交配種Atype エケベリア 多肉植物 韓国苗



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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうm(_ _)mございます。モンステラ イエローモンスター です。６節(見えてる部分だけでも)あります。☆ 新芽３か所 ☆元気に育ってます。直径３センチ。１枚目の斑入りは枯れてますが、キレイな斑入りです。最後の写真は１枚目の葉と同じです。★★★発送後スムーズに受け取り可能な方 希望です。それ以後の受け取りは自己責任にてご購入下さい。１枚目の葉は切って、鉢ごと発送いたします。丁寧な梱包を心がけます。素人栽培です。宜しくお願いいたします_(_^_)_。デリシオーサ 班入りモンステラ 黄斑イエローマリリン ミント

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アガベ チタノタ 姫厳竜 親株 完成株アデニア グラウカアウグスタルイーゼ薔薇苗木調整中brogiotto nero いちじく幼苗