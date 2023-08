この度は商品をご覧いただき誠にありがとうございます。

不要になりました限定商品をお値打ち価格で販売いたしております。この機会に是非購入を検討してみてはいかがでしょうか。

《状態》

新品・未使用・未開封。購入後は冷暗所に保管しておりました。

《発送》

緩衝材(プチプチ)で保護した状態でメルカリ便にて発送致します。

送料はこちらで負担致します。

◆商品紹介◆

原型製作:横田健

彩色:星名詠美

製造:AMAKUNI

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より、AMAKUNI「式波・アスカ・ラングレー」1/6スケールフィギュアが、一部造形およびカラーリングを刷新したリニューアル版 [EVA2020]として登場!

改2号機γの装備、双刃薙刀を構えたアスカを躍動感あふれるオリジナルポーズで立体化。

強い≪意志≫を湛えた表情、風をまとい美しく広がる髪、新型プラグスーツを着用した肉感的なボディラインなど、細部までこだわった造形となっています。

横田健(原型)×星名詠美(彩色)

スペシャルタッグが贈る“新生アスカ”をお見逃しなく。

■他サイトでも出品しておりますので、購入前であれば予告なく商品を削除する場合がございます。ご了承ください。

■最後まで気持ちの良いお取引ができるよう努めてまいります。ご検討の程何卒よろしくお願い致します。

□注意事項□

※個人保管品のため箱に小傷、多少の汚れ等がある場合がございます。現状での発送となりますのでご理解の上、購入のご判断をお願い致します。

※購入後のキャンセルや返品はトラブル防止のためご容赦ください。

※購入後は速やかなご対応をお願いいたします。

※配送中の破損に関しまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

