■商品名■

Nikon Ai-s NIKKOR ED 500mm 1:4 p CT-500 望遠レンズ

■動作■

シャッター :カメラへ取り付けピントを合わせ撮影ができる事を確認済。

絞り :確認済。

レンズ内はチリ・ホコリ等ございますが、撮影に影響するようなカビやクモリはなく年代の割にきれいな状態です。

説明事項

■多少のキズ、ヨゴレ等ありますので中古品のご理解がない方はご遠慮下さい。

■完璧な状態をお求めの方はご遠慮下さい。記載以外の事は動作未確認品で動作の保証をするものではありません。また、記載している動作の精度についても保証外です。ご注意ください。

■細かすぎる方、神経質な方はご遠慮下さい。(クレーム対応致しません)

■迅速で安心なお取引をモットーとしていますので最後まで宜しくお願い致します 。

■中古品はキズやヘコミ、カビ、クモリ、レタッチ、コーティング切れ、蛇腹の劣化等あるものとお考えください。

ご理解いただける方お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 やや傷や汚れあり

