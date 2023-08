【美品】US企画 THE NORTH FACE ノースフェイス デナリジャケット ポーラテック 刺繍ロゴ入りです。

「デナリジャケット」

機能性とデザイン性の高さから大人気となっています。アウトドアでの中間着用(ミドルレイヤー)フリースジャケットとして開発された、ナイロン部分とフリース部分を兼ね備えたノースフェイスの人気アイテムです。

カバンを背負う肩の部分が、劣化しやすいフリース素材では無くナイロン素材なので、普通のフリースより長くご愛用頂けます。

フリース部分はポーラテックを使用しています。 従来のフリースと違い水に強く通気性や軽量性の面で安心感があり、アウトドアで必要不可欠なアイテムになります。 2018年以降に販売されたデナリジャケットはポーラテックを使用しておらず、古着でしか出会えない希少な一品となります。

また、フリース部分がボアフリースとなっており、普通のフリースより保温性が高いので温かいのも特徴です。

【ブランド】THE NORTH FACE ノースフェイス

【カラー】青・グレー

【サイズ】 表記サイズ メンズ M/M(日本メンズ L サイズ 相当)

「US規格」ノースフェイスの本場アメリカで作られたアイテムです。 日本規格よりサイズが一回り大きく腕回りも太い為、流行のビッグサイズを着こなすファッションを楽しめます。

【実寸平置き】

(着丈)72㎝

(肩幅)49㎝

(身幅)57㎝

(袖丈)68㎝

※若干の誤差はご了承下さい。

★商品のポイント

・フロント・バック両面刺繍ロゴ

・フロント両サイド上下にジップ式ポケット

・裾には防風効果と、体温を逃がさない為のドローコード付き

・ポーラテック社の高品質素材なので耐久性&着心地が高く、アウトドアから室内着まで活躍するかと思います。

・メンズ、レディース問いません。ユニセックスにお使いいただけます。

・メイド イン メキシコ

★その他、商品の状態

破れや目立つ汚れ等ありません。使用感少なく綺麗な状態です。

まだまだ暖かく着て頂けると思います(*^o^*)

古着ということをご理解の上、ご注文ください。

ヴィンテージや古着に馴染みのない方、神経質な方はご遠慮下さい。

喫煙者・ペットおりません。

宜しくお願い致します。

【商品管理番号:20220225-001】

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

