dunhill ダンヒル 羊革 スエードレザー ダブルジップ リブ切替 ボンバージャケット 近年モデル です。

ダンヒル 現行モデル スエードレザー ダブルジップ リブ切替 ボンバージャケット



メンズ

カラー:グレー、ブラウン系

サイズ:S

アウター メンズ

肩幅 約44.5cm

身幅 約54cm

着丈 約61cm

袖丈 約66cm

※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。

パフォーマンス性と着心地の良さを追求した、

現代にふさわしいレザーのアウターウェア。

クラシックなスタイルをモダンな日常のためにアップデートしました。

スエード素材のボンバージャケット。

フロントパネルのdロゴ、シグネチャーデザインのライニング、

2ウェイのミックスメタルジップを採用しています。

1つの内ポケット、2つの外ポケットがあり、

ヘム、襟、袖はリブ仕様になっています。

若干の使用感はありますが

大きな破損汚れ等なくこれからも愛用していただけます。

AACD加盟店での購入となります、確実正規品ですので、ご安心ください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダンヒル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

