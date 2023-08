ご覧いただきありがとうございます(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾

1960年代アメリカヴィンテージ ティアードレースのナイロンブラウス

☘️当アカウントの商品一覧⇨ #jun_store

heve ラッフルグログラントップス 美品 ブラック



【オローネ・新品タグ付き】バルーンボックスシャツ



ヨーコチャン ヘムフレアブラウス ヘム フレア 36

■ブランド

ヨーコチャン パールブラウス38

Sono ソーノ

ボーダーズ アット バルコニー サブリナ トップス



タグ無し未使用品!23区 フリルブラウス 46



FOXEY NEW YORK シャツチュニック 42

■商品説明

Native Village リネンシャツ シルクリボン

Sono人気のちびフリルブラウスが、ショートスリーブ仕様になって登場。

リックラックテープブラウス フレイアイディー



週末値下COACH今期シグネチャー ジャカード クロシェ トリム セット シャツ

すっきりとしたバンドカラーの襟元と、胸元の細かいフリルが印象的な1枚です♪

展示未使用品 BLUE BLUE フレンチスリーブ シャツ ネイビー 2



フリルスリーブ オケージョン ブラウス

素材は快適さとイージーケアを実現するファンクショナルブロードを使用し、吸水速乾・UVカット・ストレッチ・接触冷感・防シワの嬉しい効果があります◎

VINCE 683−66212 半袖シャツ Sサイズ 淡いブルー



美品✨フェンディ シャツ ズッカ FF柄 ブラウン 希少 襟付き

やや広めの袖幅とゆとりある身幅でリラックス感のある着心地に。

最終価格※新品タグ付き 伊勢丹限定ブラック シーマリー キャップスリーブブラウス



yokochan フレアスリーブパールスリットラインブラウス 36 新品

胸下に寄せられたギャザーはバックまで施され、きれいなドレープを生み出します♪

シャネル ノースリーブ トップス



ツルバイマリコオイカワ ペプラム カットソー

新品・タグ付きの未使用品です^^*

着用1度のみ!かわいい!OX 2 オックスフォード アメリカンスリーブ シャツ



美品 SEE BY CHLOE ノースリーブ シアー ブラウス(2)シルク 紺



Maison Margiela メゾンマルジェラ タンクトップ ノースリーブ

■サイズ

threesistersスリーシスターズ☆パールボタン半袖シャツ

表記 1

シクラス CYCLAS フリル プルオーバー

肩幅 51cm

アロハシャツ L 花柄 ハイビスカス パイナップル 黒 ブラック レーヨン

身幅 50cm

レキサミ rekisami ドレープスリープトップス

着丈 62cm(首下から)

SNIDEL❤︎新品未使用タグ付きボリュームギャザーフリルオフショルブラウス

袖丈 17cm

ツルバイマリコオイカワMatine flower 新品未使用タグ付き



【新品】MM6 MaisonMargiela オーバーサイズシャツドレス



ロージーモンスター RosyMonster【F】 半袖ブラウス ボリューム袖 春

■カラー

【送料込】UNDERCOVER 異素材組合せフェザー柄Vネックスリーブレス

ホワイト ブラック 白色 黒色

☆Reiちゃん様専用☆定番ブラウス ネイビー XXS フレンチスリーブ



定番大人気★ジャスグリッティー パール釦エアリーフレンチブラウス マイストラーダ



新品 alice+olivia スパンコール×ビーズ 花刺繍 サマーセーター

■素材

IKさまお取り置き★3666

コットン 綿 57%

acka cape fringe tops

ポリエステル 41%

最終値下げ yori ダリア シャツ ドレス ブラウス シロコン

ポリウレタン 2%

ONETEASPOON



☆40f15《美品》22SS テーロプランフレンチスリーブタフタシャツF



LOEWE ロエベ ノースリーブ ブラウス

■生産国

※状態要確認※undercover but beautiful2 トップス

中国製

半袖ジャケットパンツ セットアップ 新品 LE CERCLE par rope



新品未使用 TSURU by Mariko Oikawa Oscar



イタリア製 マルニ コットン100%半袖ブラウス 白 サイズ38 レディース

■アイテム

GUCCI 70S シルク セーラー ノースリーブ トップ シャツ ビンテージ

フリルブラウス バンドカラーブラウス スタンドカラーブラウス ギャザーブラウス フレアブラウス チェックブラウス ギンガムチェック 半袖ブラウス ショートスリーブ

LAISSE PASSE 新作 ラインフラワーブラウス



ジャーナルスタンダード レリューム ドッキングオーバーブラウス



ピンクハウス チェック ブラウス

その他にもシャツ多数出品中です❕

リズリサ 3つリボンハートチョーカーブラウス

☘️シャツ一覧はこちら⇨ #junシャツ

美品❗エルマノシェルビーノサマーセーター

☘️全商品一覧はこちら⇨ #jun_store

ballsey 【新品未使用タグ付きボーダーサッカーペプラムブラウス 36サイズ



【LEE MATHEWS】ストライプノースリーブブラウス

割引などもご用意しておりますので、購入前にプロフィールご一読お願いします(ㅅ •͈ᴗ•͈)

美品 ドゥロワー Drawer ブラウス 花柄 シルク100 日本製 Mサイズ



大人気 pleats please タンクトップ 手袋セット パープル 紫

管理No.230839

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ソーノ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾☘️当アカウントの商品一覧⇨ #jun_store■ブランド Sono ソーノ■商品説明Sono人気のちびフリルブラウスが、ショートスリーブ仕様になって登場。すっきりとしたバンドカラーの襟元と、胸元の細かいフリルが印象的な1枚です♪素材は快適さとイージーケアを実現するファンクショナルブロードを使用し、吸水速乾・UVカット・ストレッチ・接触冷感・防シワの嬉しい効果があります◎やや広めの袖幅とゆとりある身幅でリラックス感のある着心地に。胸下に寄せられたギャザーはバックまで施され、きれいなドレープを生み出します♪新品・タグ付きの未使用品です^^*■サイズ表記 1肩幅 51cm身幅 50cm着丈 62cm(首下から)袖丈 17cm■カラーホワイト ブラック 白色 黒色■素材コットン 綿 57%ポリエステル 41%ポリウレタン 2%■生産国中国製■アイテムフリルブラウス バンドカラーブラウス スタンドカラーブラウス ギャザーブラウス フレアブラウス チェックブラウス ギンガムチェック 半袖ブラウス ショートスリーブその他にもシャツ多数出品中です❕☘️シャツ一覧はこちら⇨ #junシャツ☘️全商品一覧はこちら⇨ #jun_store割引などもご用意しておりますので、購入前にプロフィールご一読お願いします(ㅅ •͈ᴗ•͈)管理No.230839

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ソーノ 商品の状態 新品、未使用

ミナペルホネン gemma ブラウスjouetie デニムブラウス 限定MANO プリーツデザインブラウスohga powan ピンク pinkロンハーマン POSSE スカート フレアスカート ミニスカート新品 コラージュガリャルダガランテ シアーランタンスリーブブラウスTOKUKO トクコプルミエヴォル ノースリーズフードシャツ ベジタブル柄 9ティグルブロカンテ パッチワーク スタンドカラーシャツ新品期間限定お値下げ10万ルイヴィトン フリル ブラウス 36リズリサ LIZLISA 3つリボンハートチョーカー ブラウス ピンク 黒