白山眼鏡店 【廃盤入手困難】白山らしい個性的で上品なサングラス

OV5437SU.1005P2.54口17.150



白山眼鏡店

私たちのモノつくりの考え方

1883年に人形町に創業した白山眼鏡店(しらやまめがねてん)をルーツに、

1946年に上野に誕生した 現 白山眼鏡店(はくさんがんきょうてん)。

1975年よりジャパンメイドにこだわったオリジナルフレームを製作しております。

その基本コンセプトは「デザインしすぎないこと」かける人に自然と馴染むフレーム作りを心掛けております。

約120アイテム580バリエーションのフレーム、およびケースや小物に至るまで、すべてがオリジナルです。

●フロントの横幅:140mm

●フロントの縦幅:38mm

●レンズの幅:52mm

●レンズ縦幅:35mm

●ブリッジ幅:20mm

※白山眼鏡店はアフターメンテナンスが充実していますので、どんなに古いメガネでも綺麗に磨いて歪みなどもすべて補修して下さいます。

是非最寄りの店舗もご利用下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

