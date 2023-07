安価 ワタナベ COFFEE NO × GOLF"　ショートパンツ "NO CLUBHAUS ウエア(男性用)

NO COFFEE × CLUBHAUS "NO GOLF"

サイズL

発売日にネットで購入しましたがサイズ感がイマイチだったので出品します。

試着はしましたがタグ付新品です。

一度、人手に渡ったものなので神経質な方はご遠慮ください。

商品代金に販売手数料と送料を乗せていますが転売の意図はありません。

(利益はありません。)

よろしくお願いいたします。

#NOCOFFEE

#CLUBHAUS

#NOGOLF

#ノーカフェ

#クラブハウス

#ノーゴルフ

カラー...ブラック

商品の情報 ブランド クラブハウス 商品の状態 新品、未使用

