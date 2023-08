< #PO_170>

【ブランド】

DELTA APPAREL / デルタアパレル

【サイズ】

サイズ表記 L

着用感 L

【平置き実寸(cm)】

着丈 74.0

肩幅 52.0

身幅 52.0

袖丈 21.0

【素材】

PRESHRUNK COTTON 100%

(防縮加工を施したコットン)

【色】

ホワイト / 白

【Aランク】

A→使用感がほとんどなく、状態の良いUSED

B→使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない

C→使用感があり、やや汚れやシミがある

D→使用感があり、大きな汚れや破れあり

○ポイント○

デルタアパレルは、1903年アメリカ合衆国ジョージア州で創業したTシャツメーカーです。

一貫してブランクTシャツを始めとするスポーツウェアを生産し続け、近年ではリサイクル・ポリエステルを一部の製品に使用するなど環境・資源問題にも意識的な企業です。

USEDのため多少の使用感がありますが状態も良く、まだまだ着用していただけます!

一点物のため再入荷はございません。お早めにご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

