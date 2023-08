ご覧頂きありがとうございます!

ピーナッツ/スヌーピー/ミリタリージャケット/N-3B/ファー/コート/美品/M

◆フォロー割り始めました!

フォローして下さった方には、表示価格より

5,000円以下 :200円引き

5,001〜10,000円:300円引き

10,001円以上 :500円引き

させて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい^ ^

元々フォローして下さっている方も適用致します!

お纏め割りやリピート割りもございますので、詳しくはプロフィールをご覧下さい^ ^

======================================

◆商品詳細

ブランド:スウェーデン軍(Swedish Armed Forces)

カラー :モスグリーン(緑)

サイズ :C52

素材 :-

透け感 :なし

裏地 :なし

◆状態

幾つか表面のスレがありますが、状態は悪くないかと思います^ ^

◆実寸サイズ(多少の誤差はあります。)

着丈:73cm

肩幅:47cm

身幅:59cm

袖丈:62cm

======================================

◆基本、ご購入されたら【24時間以内】に即発送致します! もし、発送が出来ない日があれば、プロフィールに記入しておきます^ ^

◆トラブル防止のため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい!

◆メンズ、レディース問わない、ユニセックスなデザインを取り扱っています。

特に古着男子や古着女子に人気の90年代風デザインを、ビッグサイズ中心に出品していますので、ゆるダボで来ていただける物が多いかと思います^ ^

もしよろしければカテゴリー別でもご覧下さい☆

#てっての古着屋さん_ミリタリー

#てっての古着屋さん

0698-390

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

