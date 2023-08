ご覧いただきありがとうございます❁⃘*.゜

ケティ KETTY セットアップ

お値下げ交渉大歓迎です。気になりましたらコメントください!

⭐︎他にもUNITED TOKYOの商品出品中です→#うえぽんのユナイテッドトウキョウ

こちらから全てのレディース商品が見れます→#うえぽんのお洋服

✴︎商品詳細✴︎

『素材生地に刺繍針で格子状の柄を描き、土台となる生地を溶かしてつくるケミカルレース。レースのボリューム感は針数の多さを物語っています。職人による繊細な手仕事はひと目でわかる存在感を放ちます。本体部分の素材は、ウールの梳毛の高級感を模した素材を使用。裏側に制電加工が施してあり、いやな静電気が起きにくいのもうれしいポイントです。■デザイン女性らしいレースの大きな襟が、着る人を贅沢な気持ちにさせてくれます。大きさが反対に肩回りの華奢見えを叶え、ウエストを少し絞ることでスタイルアップもできるデザインです。人と被らないワンピースをお探しの方におすすめです♡人気のブランドアイテムです☺︎』

◉ブランド名 : UNITED TOKYO

◉サイズ : 1

◉寸法

着丈:

身幅:

肩幅:

袖丈:

袖幅:

◉透け感 【】

◉伸縮性 【】

◉メーカー、素材 : 「添付画像 (タグ写真 ) 」に記載しております

◉定価 27500円

※本品は、特に目立った傷や汚れはありませんが、素人検品ですので、見落としがあるかもしれません。

その点のご注意の程、よろしくお願いします。

■■補足事項■■

1

コメントの対応は、先着にコメントされた方から優先に対応させていただきます。

2

※アパレル商品について

服のサイズ表記(アルファベット)についてはメーカー等により判断基準が異なります。

お客様が購入をご検討される際は『平置き寸法の実測値』をご確認の上、ご購入をお願いします。

#ブラック

#ロングワンピース

#ロング

#半袖ワンピース

#半袖

#無地

#シンプル

管理番号0502

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ユナイテッドトウキョウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ユナイテッドトウキョウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

