品質は非常に良い Google Pixel 6a Charcoal 128 GB au※オマケあり スマートフォン本体

Pixel6a au版です。

2022年10月頃に購入したものです、今回機種変更のため出品します。

以下詳細です。

【状態】中古・正常動作品、小キズあり※後述

【商品名】Google Piexl6a 128GB

【カラー】Charcoal

【キャリア】au

【SIMロック有無】SIMフリー

【付属品】欠品なし

【IMEI番号】357507556755729

【残債】一括支払い済みのため、御座いません※写真5枚目

ケースをつけて使用していたのですが、本体背面に小キズがあります。カメラに映らない(写しづらい)キズで、パッと見では気にならないと思います※写真4枚目

また、おまけとして余っている対応ガラスフィルム(正面1枚目・カメラ部2枚目)と、使用していたレザーケース(純正品ではありません)をお付けいたします※写真6枚目、7枚目

本体初期化済み。中古品の為ご理解いただける方の購入をお願いします。

Pixel6a au版です。2022年10月頃に購入したものです、今回機種変更のため出品します。以下詳細です。【状態】中古・正常動作品、小キズあり※後述【商品名】Google Piexl6a 128GB【カラー】Charcoal【キャリア】au【SIMロック有無】SIMフリー【付属品】欠品なし【IMEI番号】357507556755729【残債】一括支払い済みのため、御座いません※写真5枚目ケースをつけて使用していたのですが、本体背面に小キズがあります。カメラに映らない(写しづらい)キズで、パッと見では気にならないと思います※写真4枚目また、おまけとして余っている対応ガラスフィルム(正面1枚目・カメラ部2枚目)と、使用していたレザーケース(純正品ではありません)をお付けいたします※写真6枚目、7枚目本体初期化済み。中古品の為ご理解いただける方の購入をお願いします。

