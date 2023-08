商品をご覧いただき、ありがとうございます。^^

③【中古品】Switch 有機EL本体 ホワイト

中古品です。商品の状態は下記をご覧ください。

・外箱有り。外箱に特に目立った大きなキズや酷い汚れ

ありませんが、表面に多少のスレ有り。

また、角ダメージや小さなキズ、箱が少し盛り上がっているところ

などがございます。(内容物がうまく収まっていない為、変形?)

状態は画像でご確認ください。

・フタを開けて内容も撮影しております。

内容物をご確認ください。

※当方でも内容物を確認しております。

・セット内容は全て揃っています。

・画面に目立ったキズ無し。

コントローラーも目立った大きなキズや酷い汚れ無し。

中古品ですので、軽いスレや汚れはあるものとお考えください。

・起動して、ソフトが使えるか、ボタン操作が

正常かなどの動作確認済み。

・保証書は箱の側面にございますが、

記載がございません。購入日不明。

・あくまでも中古品となりますので、中古品とご理解いただける方のみ、ご購入をご検討ください。

・画像以外の付属品はございません。

画像にあるものが全てです。

個人保管の為、神経質な方はご購入されないようにお願い致します。

※注)当方、専門店ではない為、商品の詳細はわかりかねます。

ネット検索などで予めご確認のうえ、

ご購入くださいますようお願いいたします。

G731

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

