とっておきし福袋 SHIMANO　カーディフNX B48L ロッド

ご覧いただきありがとうございます。

エメラルダス ストイストst 83M-SMT



ドリームアップ 超美品 ドリームコンスリー88H

SHIMANO カーディフ NX B48L

BSB オリジナルランディングシャフト玉の柄 グレー 90cm winnグリップ



イーデル ウエッジ 50 DVR.58 DGR二本セット

渓流ベイトフィネスで使用していましたが転勤の為泣く泣く出品致します。

最終価格 コルトオリムピック プロトタイプ 21GCORPS-642UL-HS



MCワークス ワイルドブレーカー102WR

仕様

pro ceptor 競技 硬中硬90

全長 142cm 仕舞寸法 74cm

ロデオクラフト ホワイトウルフ 6.00 20lb

アクション ライト

ゼナック ガホウジン 86パラボリック

継数 2本

タイムセールおまけ付き【美品】フージンZナチュラルセブン77MH

適合ルアーウェイト 2〜9g

ソルティーステージ アジング XAJS-552ULT-ST 新品未使用



フェンウィック イーグルグラファイト E55CM

◯ハイパワーX ◯ソフチューブトップ

【がま磯 たもの柄 マスターモデル ５３０】 i 定評ある人気モデル！

◯アクティブフェルール

MCworks SLOW HAND815PD MCワークス カスタム

◯ファイティンググリップ

美品シマノワールドシャウラ2701FF-2ステラ村田基



プレミアム よしむらくんのタナゴ竿 工房限定バージョンセット

状態はグリップに使用に伴う黒ずみがございます。

美品 ダイワ トーナメントサーフ T35-425 TOURNAMENT SURF

コルク部の目抜けはございません。

LEGIT DESIGNレジットデザイン ワイルドサイド WSC63MH

折れに繋がる傷もございません。

コルト UX 20GCORUS-642L-HS

主観ではありますが状態はいいと思います。

350v2様専用ダイワ月下美人AGS AJING 610L-S



【美品】メガバス(Megabass) デストロイヤー F6-67X

中古品につき中古品にご理解がある方のみよろしくお願いします。

エイムス BLACK arrow 110h



フライロッド オービス HLS ９フィート ７番ライン用

検)DAIWA パームス ジャクソン スミス

Fishman B.C.4 8.0 MH ぴぃ様用

アブガルシア メジャークラフト

商品の情報 ブランド シマノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。SHIMANO カーディフ NX B48L渓流ベイトフィネスで使用していましたが転勤の為泣く泣く出品致します。仕様全長 142cm 仕舞寸法 74cmアクション ライト継数 2本 適合ルアーウェイト 2〜9g◯ハイパワーX ◯ソフチューブトップ◯アクティブフェルール◯ファイティンググリップ状態はグリップに使用に伴う黒ずみがございます。コルク部の目抜けはございません。折れに繋がる傷もございません。主観ではありますが状態はいいと思います。中古品につき中古品にご理解がある方のみよろしくお願いします。検)DAIWA パームス ジャクソン スミスアブガルシア メジャークラフト

商品の情報 ブランド シマノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品［Bombada×JetSetter] モレーナ53SHIMANO シマノ 渓流竿 天平 ZA 硬調53【渓流ベイト】ファインテール FTS-B452L メジャークラフト